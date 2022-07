Horóscopo del 12 de julio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 12 de julio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Para este 12 de julio la pitonisa más reconocida de México, Mhoni Vidente trae las mejores predicciones para los signos del zodiaco que conforman el horóscopo por lo que habrá grandes cambios en el amor, dinero, salud y trabajo.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Nunca debes perder el toque de los detalles con tu pareja, si este te llama responde, dale los buenos días, hazle la plática, debes ser más atento con el amor de tu vida ya que si empiezas a descuidar estos aspectos se puede fracturar la relación. Mhoni Vidente señala que es un buen momento para bajar la intensidad y reconocer lo mucho que se puede aprender de los errores. Espera el llamado de los elementos. Hoy es un buen día para reconectar con tu ser natural, con tu esencia.

TAURO

Recuerda que las promesas son para cumplirse y no sólo son palabras al aire, si se trata de algo económico y no tienes las posibilidades de poder pagarla aún, necesitas marcarla en el calendario para que no se te olvide, ya que si no la cumples, perderás la confianza que te tiene tu pareja. En tanto, Antes de lanzar una apuesta o hacer una inversión, por rutinaria que sean, debes analizar con cuidado todos los factores que rodean esa elección.

GÉMINIS

Ya basta de ese estira y afloja con tu pareja, no todo se trata de discutir con tu pareja, recuerda que son un equipo para impulsarse y hacer grandes cosas, debes dejar la ironía de lado para sentarte a platicar con tu ser amado y expresarle todo lo que sientes o te molesta. Mhoni Vidente recomienda que te alejes de esas tentaciones. Pon tierra de por medio entre tú y esas delicias que amenazan con traer de vuelta a tu vida a las azúcares.

CÁNCER

Debes entender que cada persona vive los procesos de diferente manera, así que debes respetar la decisión de tu pareja si muchas veces no te dice las cosas al instante, pues ella tiene que vivir ciertas cosas con su espacio y no debes tratar de presionar, en un punto te lo dirá pero cuando se sienta más cómoda consigo misma. Mhoni Vidente señala que nada te hiere más que decir adiós, pero es necesario. Te has guardado uno desde hace tiempo.

LEO

Hoy es un buen día para sorprender a tu pareja y volver a enamorarla como antes, por lo que deberás preparar algo que encienda sus cinco sentido y prender más la llama del amor. Mhoni Vidente recomienda estar más atento al flujo del dinero. Esas pérdidas que has tenido a últimas fechas tienen explicación, y puedes evitarlas. Te desmotivas al punto de la depresión. Por ello es importante que trabajes en una noción muy sencilla: no eres infalible.

VIRGO

Tu pareja te hará una propuesta laboral que tiene que ver relacionado con una de sus amistades, en la que te dirá que es una persona de confianza, sin embargo, no es así, por lo que deberás ser muy cauteloso al momento de aceptar algo que no te conviene. Esta vez eres quien tiene la razón, y no tus superiores. Has tenido un regaño injusto, y hoy piensas en cómo debes enfrentar esta situación.

LIBRA

Debes evitar los problemas con tu pareja este día, pues puede provocar una ruptura que te costará caro o que se aleje de ti de manera inmediata, es por eso que debes saber manejar muy bien las situaciones que la incomodan sobre todo este martes. Mhoni Vidente afirma que el estrés es el mayor de tus enemigos. Es silencioso, es invisible, pero es demoledor a mediano plazo.

ESCORPIO

Este día debes llevar la fiesta en paz con tu pareja, si no las discusiones irán en aumento hasta el punto de hartarse, por lo que deberás tener mucha paciencia si quieres arreglar el problemas pues debes esperar que se calmen las guas para poder hablar de manera civilizada. Hoy es un día en el que debes replantearte que estás haciendo con tu vida en términos profesionales.No tienes que elegir entre cultivar tu cuerpo y tu mente. Debes cuidar de ambos.

SAGITARIO

Recuerda que parte esencial del amor es la reciprocidad por lo que debes dar lo que recibes y no descuidar esa cuestión porque esa conexión que ha comenzado a brotar con una persona se puede esfumar por la falta de interés, por lo que debes estar mas atento en esa situación. En tanto, Es hora de que el pasado regresé para hacerte daño: hay que cerrar esa puerta y mirar con esperanza hacia el futuro.

CAPRICORNIO

Si has estado por mucho tiempo solo y llega una persona que te mueva el piso, en un principio te costará trabajo acostumbrarte a tener una persona acompañándote pero deberás saber que parte del proceso será a base de la paciencia y comenzar a soltarte un poco más. En este día hay que dejar todas tus preocupaciones atrás, y cantar y bailar. En este día el Sol y tu astro regente demandan que des gracias por lo vivido.

ACUARIO

No debes ser la sombra de nadie ni de tu pareja, por lo que debes encontrar un espacio en esa relación para hacer lo que más te gusta y así crecer en todos los aspectos pero sobre todo profesional, no dejes que una relación afecte tus sueños personales o te haga sentir menos. Mhoni Vidente afirma que tu cuerpo no puede ser una apuesta que dejes en manos del azar. Tienes que tomar acciones concretas para que tu vida sea lo que quieres, pues de otra manera te arriesgas a sinsabores.

PISCIS

Debes tomar más en cuenta a tu pareja en la toma de decisiones, ya que muchas veces no la escuchas y le bajas la autoestima o la incomodas, debes comenzar a trabajar más en ello si no quieres perderla próximamente. Mhoni Vidente dice que nunca es tarde para enmendar el rumbo. Y hoy es un buen día para reencontrarte con tu centro y con tu tranquilidad.