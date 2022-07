México | Biden analizará Plan de AMLO

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a analizar los cinco puntos de cooperación que le propuso el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En los mensajes iniciales a un encuentro bilateral en el despacho Oval en la Casa Blanca, Biden le aclaró a López Obrador que China no es la fábrica del mundo como expresó el mandatario mexicano.

El demócrata expresó que hay coincidencias y diferencias en los cinco puntos planteados de cooperación.

“Señor Presidente dijo muchas cosas muy importantes en las cuales abordarn, estamos de acuerdo, en algunos detalles tal vez no estemos de acuerdo vamos a tener que trabajarlos, pero por supuesto lo más importante seguir trabajando” dijo.

“En realidad, estoy muy ansioso de ver cómo podemos a ver dar estos cinco puntos que usted mencionó y cómo podemos trabajar de forma mancomunada para poder abordarlos y solucionarlos”, expresó.

Tras destacar que la economía migrante de Estados Unidos es de las que más ha crecido a nivel mundial yvla creación de 8.5 millones de empleos, Bidenreconoció que su país enfrenta problemas pero se trabaja en solucionarlos

“No quiere decir que no tengamos problemas, porque sí los tenemos y nosotros, yo creo que trabajando con usted vamos a poder solucionar los problemas de ambos”, dijo.

Fue en ese momento, que Biden le hizo una precisión a López Obrador.

“Y en realidad el tema de China de ser la fábrica del mundo no es así, digamos, nosotros producimos más productos agrícolas, no quiero sugerir que no hay problemas, porque los hay, deben tener paciencia”, recalcó.

El mandatario estadounidense confío en que sus acciones demuestran el respeto que le tiene a México, “un país independiente, un gran país y yo le tengo a usted mucho estima también”.

Reconoció que en su país hay diferentes posiciones para abordar temas como el migratorio.

“Nosotros tenemos liberales, moderados, conservadores y extremadamente conservadores, estoy esperando que el Partido Republicano vuelva a las tradiciones conservadoras. Creo que tenemos que comenzar a hablarnos mutuamente con respeto en este país. Entonces lo respeto usted, vayamos a trabajar, si le parece”, remató Biden.

El mandatario de Estados Unidos también bromeó con una reportera mexicana que mantuvo su celular grabando durante unos 45 minutos sin moverse.