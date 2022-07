▷ Rocío San Miguel: Desde el gobierno de Gómez, Padrino López es quien más años ha sido ministro de la Defensa #13Jul

Desde hace casi un siglo, ningún alto oficial militar venezolano había estado tanto tiempo ejerciendo el cargo de ministro de la Defensa como lo es hoy Vladimir Padrino López, ratificado en el puesto una vez más por el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Al respecto, El Impulso, entrevistó a la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, defensora de los Derechos Humanos y autora de la obra Justicia militar y Derechos Humanos, así como otros libros, con experiencia docente en las escuelas superiores militares del país y considerada como la más experta en materia castrense en Venezuela.

Históricamente, el último en desempeñar las funciones del ministerio por muchos años ocurrió en el gobierno del general Juan Vicente Gómez.

Padrino López, caraqueño de 59 años, egresado de la promoción General de Brigada Juan Gómez Mirelles en 1984, fue segundo comandante y jefe del estado mayor del Ejército Bolivariano, durante el gobierno de Hugo Chávez; y Nicolás Maduro lo nombró Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siendo el primero en haber ocupado esa posición.

El 24 de octubre de 2014 fue nombrado por Maduro, ministro de la Defensa como sucesor de Carmen Meléndez y, desde entonces, ha ocupado dicho cargo. Y después fue designado también vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz. Ambas posiciones las mantiene.

–¿Cómo se explica que Padrino López haya sido ratificado durante tantos años como titular de la Defensa?

Es probable, responde la doctora San Miguel, que Maduro considere que Padrino López garantiza estabilidad para la Fuerza Armada Nacional. Ante tantos grupos de poder que existen internamente y las acusadas rebeliones que insistentemente se señalan contra el poder, sin duda, se siente seguro con Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa. Es un individuo que tiene ascendencia comprobada sobre los distintos componentes y ha logrado mantener buenas relaciones con el alto mando político y con los factores de poder dentro de la Fuerza Armada Nacional. Definitivamente, para Maduro, Padrino López es signo de estabilidad para la FAN.

Aunque sea la persona que tenga mayor ascendencia entre los militares, esa decisión de mantenerlo tanto tiempo en el Ministerio de la Defensa, ¿no crea malestar en las promociones de oficiales que aspiran terminar su carrera con el cargo de mayor responsabilidad?

Lo que sucede con la perpetuidad de Padrino López en el cargo es una situación que no se daba desde 1.929 cuando Carlos Jiménez Rebolledo salió del Ministerio de la Defensa, para el cual había sido nombrado en 1914.

Evidentemente, se crea malestar. Es natural que cualquier oficial de comando, graduado en cualquiera de las escuelas militares, aspire llegar a la máxima posición de mando en la estructura de la Fuerza Armada, en la que destaca ser ministro de la Defensa.

En los componentes sí ha habido relevo, aunque este año Maduro decidió ratificar al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y al de la Milicia Bolivariana, que es un oficial del Ejército.

Los relevos se produjeron en la Armada y en la Aviación. En ésta hay un oficial que alcanzó el segundo lugar en su promoción, pero el de la Armada se graduó en el número 74, siendo ya un pupilo de la revolución. No podemos olvidar que al momento de ser designado en su nuevo cargo, venía como viceministro de la Defensa.-

¿A qué se debe que la Armada haya alcanzado grandes posiciones en este gobierno al punto que por primera vez, una mujer, Carmen Meléndez, llegó a ser titular del Ministerio de la Defensa?

El ascenso y poder de Carmen Meléndez se debe a la cercanía con el entonces presidente Hugo Chávez. No podemos olvidar que Carmen Meléndez proviene de Barinas, conoció a Chávez desde joven y tenía una relación de familiaridad. Muy temprano el gobierno de Chávez manejó los recursos del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Su ascendencia no ha estado solamente dentro de la Armada. Ella ha acumulado poder político y su influencia la sigue ejerciendo en el componente Armada, donde articula para tener fichas claves en la estructura de la Fuerza Armada Nacional. Dejó al frente de la gobernación del estado Lara a un oficial retirado. No podemos obviar que aquí se construyen grupos de poder dentro de las estructuras políticas y militares.

Tenemos al almirante Aníbal Brito que ha sido designado comandante de la Armada y situaciones como la del comandante general de la Aviación, el general Santiago Infante, que aunque estaba recién graduado estuvo muy vinculado al intento del golpe del 27 de noviembre de 1992.

Hay un punto de comunicación que siempre significa la lealtad a la revolución para ser ascendido, ante los méritos propios de la carrera militar.

En estos momentos, cuando la junta de ascensos evalúa a los oficiales tentativos a grados superiores, tiene como baremo la lealtad a la revolución y el carácter partidizado de la actuación del militar. Luego se toman otros requisitos, pero, lamentablemente, prima la vinculación a la llamada revolución.

¿Cómo observa que los milicianos hayan sido integrados como componentes de la Fuerza Armada y se le estén dando funciones para la inteligencia y contrainteligencia?

La milicia es un problema que se arrastra desde hace bastante tiempo y que obedece a la persistente intención de violar la Constitución. Hay que recordar que cuando se pretendió reformar la Constitución para integrar la milicia, el pueblo dijo que no. Sin embargo, la última reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, en 2020, la elevó al status de componente. ¿Quién dirige la milicia? Un oficial del Ejército, el mayor general Wistohor Chourio Andrade, y sus comandantes en todas sus unidades también son oficiales del Ejército y otros componentes. La milicia sigue siendo una entelequia abusiva con carácter partidizado, que sirve para inflar los números de la Fuerza Armada Nacional, para ser utilizada en las movilizaciones del Psuv y, en fin, su orientación es política partidista.

¿La Fuerza Armada está totalmente politizada?

Está claro que para ejercer el mando de la Fuerza Armada Nacional hay que estar partidizado. El paradigma del funcionamiento de la FAN es el de la defensa de la revolución. Quien no esté de acuerdo con ello queda fuera de la institución.

¿Qué nos dice de la cantidad de militares privados de la libertad y sometidos a la justicia militar?

-Tenemos más militares que civiles presos por motivos políticos. Esto evidencia las enormes presiones a que están expuestos los integrantes de los componentes de la FAN.

¿Cómo visualiza esta estructura reformulada por Maduro?

Desde la sociedad civil se aspira que la Fuerza Armada Nacional pueda cumplir su papel de defensa del Estado. Queremos militares respondiéndole al país por la defensa de la soberanía territorial. Igualmente exigimos explicaciones de lo que está sucediendo en Apure. Queremos los venezolanos que los grupos armados al margen de la ley y las guerrillas sean repelidos efectivamente. Ese sería el papel deseable de la Fuerza Armada Nacional, pero lamentablemente no se nos dan explicaciones de lo que realmente está sucediendo en nuestro territorio. El llamado que se le hace al alto mando militar que fue reestructurado es que rindan cuenta al país de las funciones que tienen que cumplir y cumplen.

¿Es muy difícil controlar la situación de violencia en Apure y en las zonas fronterizas?

-Nos preocupó mucho ver en el desfile militar del 5 de julio que se expresara en una leyenda: Apure es nuestro. Sentimos que el lema El Esequibo es nuestro manifiesta la vocación de la Fuerza Armada de responder por un territorio en reclamación. Pero, cuando se reafirma, por parte de la FAN, que Apure es nuestro, cabe preguntar:: ¿Es que acaso lo perdimos? ¿Es que acaso lo dudamos? Es preocupante que eso se haya integrado en los lemas de la FAN.

Y hablando del desfile del 5 de julio, ¿qué le pareció el muñeco inflado en representación de Maduro?

Eso degrada, sin lugar a dudas, el espíritu de un desfile militar, en el cual deben estar expresados de la manera más seria la capacidad y el apresto de una Fuerza Armada Nacional. Ese muñeco inflable termina por hacer más daño a la Fuerza Armada Nacional de lo que se hace con la partidización política. Y, desde luego, ridiculiza la lucha por la Independencia de Venezuela.