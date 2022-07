Horóscopo del 13 de julio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 13 de julio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este miércoles 13 de julio estos son los horóscopos del día para conocer cómo puedes atraer la abundancia a tu vida en el amor, el dinero y la salud.

ARIES

De acuerdo con los horóscopos oficiales de Mhoni Vidente la jornada de hoy debe centrarse en las obligaciones que cada uno debe llevar adelante. El exceso de relajación es tan malo como el exceso de rigor. Hacer más lo que debe de hacerse o no cumplir con los compromisos es igualmente malo. Hay que definir adecuadamente los perfiles de cada puesto en tu equipo. Tienes que sacarte de la cabeza la idea de que tienes una función y un empleo, y que fuera de ellos no vales como persona.

TAURO

Según los astros este miércoles debes de poner atención pues hay cosas que es mejor escribir sobre hielo, para que borren con el mero paso del tiempo. Y eso debes hacer con los reproches que te ha hecho tu pareja. Es mejor olvidarlas y dejarlas pasar, pues hacerlas más grandes solo va a provocar que se haga más grande la brecha entre los dos. Deben estar juntos. Hoy vas a tener una ganancia fácil, pero eso no debe llevarte a error. El esfuerzo va a ser necesario cada día de tu proyecto.

GÉMINIS

Los horóscopos dicen que hoy debes comprender que buena parte del trabajo necesario para expandirte pasa por las relaciones sociales. Te gusten o no, debes desarrollar vínculos más allá de las meras ventas y de las operaciones comerciales. Los mejores clientes y jefes son aquellos que se sienten como parte de tu familia. Este es un buen día para que consideres, como parte de las actividades que te benefician físicamente, a la sexualidad.

CÁNCER

Según las predicciones de Mhoni Vidente este día vas a cerrar un trato importante, pero como todo lo que cuenta, debe queda constancia por escrito. No pases por alto esta advertencia, ni aceptes un convenio basado solo en promesas y en vaguedades. Tus clientes son personas respetables, pero con una memoria que puede jugarte malas pasada. Es necesario que revises tu actitud hacia la comida. Debes averiguar porque comes lo que comes, y en esas cantidades.

LEO

De acuerdo con los horóscopos de este miércoles te sentirás ajeno a ti mismo, sientes muchas emociones complejas, sientes que nadie te comprende, pero al final de cuentas la única persona que debe comprender y validar tus decisiones eres tú mismo. Esa seguridad es la que debe inspirarte para ir adelante, pues vas por la senda correcta. Esa que te va a ayudar a reconstruir tu autoestima, tan sacudida en últimas fechas.

VIRGO

Mhoni Vidente asegura que hoy hay que evitar los conflictos entre los miembros del tu equipo, y aquellos que puedas tener con ellos. La armonía es la única base que posibilita un buen trabajo. Algunos creen que el conflicto desata un buen ambiente competitivo, pero la verdad es que mienten. Dejemos atrás las peleas, y a trabajar.

LIBRA

El amor no es un proceso unidireccional. No se llega a una meta y eso es todo. El amor se reinicia, se revive, muta, cambia de dirección, pues al fin y al cabo cada uno de nosotros cambia dentro de su pareja decenas de veces. Es imposible la rutina es un espacio en donde a veces eres el que ama y en otras el amado. Este va a ser un gran día, siempre que sepas dar a cada uno de tus colaboradores el lugar que se merece y necesita.

ESCORPIÓN

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente debes estar alerta pues, no puedes asumir el peso de todas las tareas que implica el amor para conservar la comodidad de tu pareja. En las relaciones tienes que mojarse ambas partes, o todo se vuelve una mera servidumbre. Delega algunas obligaciones en la persona que amas. Te preocupa el aspecto económico y eso está muy bien, pero resolverlo depende de fuerzas que están fuera de tu control en parte.

SAGITARIO

Los horóscopos de este miércoles te piden una de tus mejores versiones pues, tienes que demostrar que te importa y que estás ahí, que las cosas son como siempre han sido, y que no temes hacerte cargo de los problemas y de las obligaciones que dejaste de lado. Es vital que lo hagas cuanto antes y que cumplan con tu palabra, pues mucho está en juego en este día en que el amor no espera.

CAPRICORNIO

Cada día de tu vida debe estar marcado por un logro, por ello sientes que no avanzas todo lo que deberías. De modo que planes tus jornadas de manera que cada una culmine con el cumplimiento de una etapa. Así tendrás la sensación de que se cumple una parte importante del proceso, lo que de hecho es verdad. A veces sientes a tu cuerpo una celda, como un peso inamovible que no te deja avanzar con la velocidad que quieres y mereces.

ACUARIO

De acuerdo con Mhoni Vidente durante este miércoles tendrás que darte cuenta que la mejor manera de ponerte el día con el cuidado de tu cuerpo (el seguimiento de una dieta, el cumplimiento de un programa de ejercicios) es establecer un pacto con algún amigo o familiar. Que ambos establezcan el mismo objetivo de autocuidado y que ambos se animen y se hagan seguimiento el uno al otro.

PISCIS

Vas a comprender que al final de cuentas, lo que se impone para hacer dinero, es el entusiasmo. No dejes que esas molestias avancen. Crees que tu cuerpo va a resistir y a vencer en todas las circunstancias, cuando es un hecho que a veces necesita una ayuda. Y ese auxilio solo te lo puede brindar un buen médico. No apuestes con tu salud, y verás que todo se arregla siguiendo sencillas instrucciones.