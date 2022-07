▷ Sri Lanka en crisis: el presidente huye y la ira se vuelve hacia el primer ministro #13Jul

El presidente de Sri Lanka huyó del país sin renunciar el miércoles, lo que sumió a un país que ya se tambaleaba por el caos económico en una mayor agitación política. Los manifestantes que exigían un cambio de liderazgo dirigieron su ira contra el primer ministro y asaltaron su oficina.

El presidente Gotabaya Rajapaksa y su esposa partieron a bordo de un avión de la fuerza aérea con destino a las Maldivas, y él nombró a su primer ministro presidente interino en su ausencia. Eso pareció enfurecer aún más las pasiones en la nación insular, que se ha visto afectada durante meses por un colapso económico que ha provocado una grave escasez de alimentos y combustible.

Miles de manifestantes, que habían anticipado que el primer ministro Ranil Wickremesinghe sería nombrado presidente interino y querían que se fuera, se manifestaron frente al recinto de su oficina y algunos escalaron las paredes. La multitud rugió su apoyo y arrojó botellas de agua a los que cargaban.

Más tarde se pudo ver a decenas dentro de la oficina o de pie en una terraza en la azotea ondeando la bandera de Sri Lanka, la última de una serie de tomas de edificios gubernamentales por parte de manifestantes que buscan un nuevo gobierno.

“Necesitamos a los dos… para volver a casa”, dijo Supun Eranga, un funcionario de 28 años que se encontraba entre la multitud. “Ranil no pudo cumplir lo que prometió durante sus dos meses, así que debería renunciar. Todo lo que hizo Ranil fue tratar de proteger a los Rajapaksas.

Pero Wickremesinghe, quien declaró el estado de emergencia, apareció en televisión para reiterar que no se iría hasta que se estableciera un nuevo gobierno, y no estaba claro cuándo sucedería eso. Aunque huyó, Rajapaksa aún no ha renunciado , pero el presidente del parlamento dijo que el presidente le aseguró que lo haría más tarde ese mismo día.

Inicialmente, la policía usó gases lacrimógenos para tratar de dispersar a los manifestantes fuera de la oficina del primer ministro, pero fracasó, y más y más marcharon por el camino hacia el complejo. Mientras los helicópteros sobrevolaban, algunos manifestantes levantaron el dedo medio.

Eventualmente, las fuerzas de seguridad parecieron darse por vencidas, algunos se retiraron del área y otros simplemente se quedaron parados alrededor del complejo invadido. Dentro del edificio, el ambiente era de celebración, mientras la gente se tumbaba en elegantes sofás, miraba televisión y celebraba reuniones simuladas en salas de conferencias con paneles de madera. Algunos deambulaban como si estuvieran recorriendo un museo.

“Cocinaremos aquí, comeremos aquí y viviremos aquí. Nos quedaremos hasta que (Wickremesinghe) entregue su renuncia”, dijo Lahiru Ishara, de 32 años, supervisor de un supermercado en Colombo que ha sido parte de las protestas desde que comenzaron en abril. “No hay otra alternativa”.

Durante el fin de semana, los manifestantes tomaron la casa y la oficina del presidente y la residencia oficial del primer ministro luego de meses de manifestaciones que prácticamente desmantelaron la dinastía política de la familia Rajapaksa, que gobernó Sri Lanka durante la mayor parte de las últimas dos décadas.