España | «Tú eras el infiltrado del CNI en el diario»

El que fuera jefe de la sección de Investigación del diario El País José Antonio Hernández ha publicado un duro artículo sobre el ex subdirector del mismo diario, el cloacólogo Javier Ayuso, acusándolo directamente de ser «el gran infiltrado del CNI en El País». Hernández aporta detalles al respecto, empezando por su condición de testigo en primera persona: «Tú, Ayuso, anótatelo en la moqueta, eras el gran infiltrado del CNI en El País. (Y esto no me lo han contado, lo viví yo en persona, vetabas sistemáticamente las noticias de contraste de Villarejo y pisoteabas la pluralidad)».

Añade Hernández, en un artículo publicado este mismo jueves en el medio que actualmente dirige, Fuentes Informadas, que «yo y muchos te vimos entrar con el ex jefe del CNI a escondidas para reuniros con Antonio Caño (por aquel entonces, director de El País […]. Desde ese día, empezaste a publicar dictados sobre el patrimonio de Villarejo poniéndote al servicio de los otros espías de esta película».

Javier Ayuso lanzó una acusación fuera de tono hace escasas fechas en las redes sociales contra Hernández, quien fuera compañero suyo en el diario El País, un episodio que puso al descubierto la ayuda del periódico de Prisa al ex director del CNI Félix Sanz Roldán para destruir al comisario José Villarejo, con quien el entonces jefe de los espías mantenía un duro enfrentamiento.

Hernández, quien fuera jefe de Investigación en el diario de Prisa, salió al paso de aquel tuit lanzado por Ayuso, pero ha sido ahora cuando se ha explayado en su argumentación en este artículo, que ha titulado directamente «Javier Ayuso, ‘tú eras el gran infiltrado del CNI en El País’». Ayuso difundió que fue Hernández quien llevó el informe PISA sobre Pablo Iglesias al diario de Prisa, acusándolo de hacerlo en connivencia con Villarejo. Hernández le contestó que «sí, yo llevé el informe PISA, al igual que el 80% de las grandes exclusivas de los últimos 20 años. Eso no demuestra quién me dio ese informe: no fue Villarejo». Sobre esta idea incide en su artículo, «que fui yo quien llevó ese informe a El País hace varios años mientras él pesebreaba sin mancharse de moqueta en moqueta (es de los comunicadores más adinerados de este país; en otra ocasión les daré datos) es cierto».

Hernández subraya que a Ayuso se le conocía entre algunos compañeros del diario de Prisa como «el Moquetas o el Señorito», y revela que fue él quien ideó la frase que el Rey emérito Juan Carlos I dejó ante la prensa tras su intervención médica al regreso de la cacería en Botsuana con Corinna: «Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir», en su época como director de Comunicación de la Casa Real.

Así, incide en que Ayuso funcionaba al servicio de los intereses del director del CNI Sanz Roldán en El País: «Hasta te dedicaste a vetar por sistema toda información de Villarejo de contraste a las que tú difundías sobre él al dictado de tu amiguete el ex jefe del CNI, Félix Sanz Roldán». Y añade que «también se acuerdan en El País de que en los últimos años empezaste a hablar del patrimonio de Villarejo en la campaña que montaste al dictado del CNI y de Asuntos Internos de la Policía contra él». «Deja de dar doctrinilla barata de moqueta y explica a quién llevabas a escondidas a la planta noble de El País buscando consenso contra Villarejo», le pide Hernández a Javier Ayuso.