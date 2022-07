México | Se placea y hasta cobra Jaime Bonilla por el Senado, pese a resolución del TEPJF

Aunque la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero le pidió al senador Jaime Bonilla Valdez que no se presentara a las sesiones del Pleno, el legislador con licencia y ex gobernador de Baja California acude frecuentemente a las instalaciones, se pasea y hasta presume que sigue cobrando.

“En el grupo de Morena en la Comisión Permanente siempre tenemos una sesión previa y le pedí (a Bonilla) que no se presentara a la Sesión de Pleno este miércoles… no se presentó ni pasó lista, ni tampoco lo hemos convocado”, reveló la legisladora en entrevista.

El pasado mes de mayo, Sánchez Cordero aseguró que Jaime Bonilla no podrá ejercer como legislador federal, esto tras recibir el resolutivo de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde se determina que el morenista no puede regresar al Senado.

Esto porque la Sala Regional determinó desde el 5 de mayo que el ex gobernador de Baja California perdió sus derechos a ser representante del legislativo federal al decantarse por ejercer como gobernador en 2019.

Este miércoles Bonilla Valdez acudió al Senado de la República para solicitar a Sánchez Cordero su apoyo y presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el resolutivo del TEPJF y así poder conservar el fuero.

Sin embargo, la presidenta del Senado comentó que no tenía conocimiento de que él estaba presente este miércoles en las instalaciones y mucho menos que despachara desde su oficina; no obstante, comentó que “habría que revisarlo. Hasta donde yo tengo entendido, no había venido, no sé si ahora”.

En cuanto al personal de apoyo del senador con licencia, Sánchez Cordero justificó que se trata de la gente del escaño, “porque incluso el propio suplente, cuando él se fue de gobernador (Bonilla), utilizaba al personal que ya está de base”.

Al comentarle que Jaime Bonilla se encontraba en ese momento en las instalaciones y que incluso se le entrevistó, la Magistrada en retiro subrayó que “se le va a solicitar que, la verdad de las cosas sea prudente y esperar la resolución”.

Se le insistió que el senador reveló que “podía cobrar y todo, porque aún soy senador”. Al respecto, la legisladora recordó que en su momento giró los oficios a la Secretaría de Servicios Administrativos para que ya no se le pagara.

“No sigue cobrando, no le están pagando”.

Durante la entrevista Jaime Bonilla expresó: “Yo soy senador, mientras que el Senado me lo permita”.

¿No le ha dicho nada la Mesa Directiva?, se le cuestionó.

El Senado me ratificó hoy como senador. Por eso estoy aquí.

¿Va a participar hoy en la Permanente?

Voy a ver si hay algún tema. Ya participé hoy temprano en la previa. Entonces ya se delinearon algunos temas, y si es pertinente lo haré.

¿Va a pasar lista en la Permanente?

No sé a qué horas se pase lista, yo tengo algunas personas que voy a recibir en la oficina. Ya estuve en la mañana en la previa.

Olga Sánchez Cordero explicó que, en este caso, ha considerado también que Jaime Bonilla está sub júdice (pendiente de la resolución de un juez, en términos jurídicos), aun cuando hay una sentencia de primera instancia, no en su favor, en su contra y se le dijo que habría que esperar a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para decidir su situación jurídica.

En un comunicado, Jaime Bonilla destacó que la Olga Sánchez Cordero “repuso que sigue siendo integrante de este cuerpo colegiado y puede presentarse a sus oficinas, así como a las sesiones de la Comisión Permanente sin ningún problema, porque está sub iudice”, además de que habrá de esperar el inicio de la sesión ordinaria.

“De ese modo, no hay desacato a la resolución dictada por la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF, además de que Bonilla Valdez no ha dejado de asistir a su despacho en el Senado de la República”.