Apagón del Saime viola derecho a la identidad y múltiples derechos más

La falla la plataforma del Saime que se prolonga por varias semanas, ha dejado a muchos venezolanos atrapados en su propios país, a otros los hizo perder becas de estudio internacionales, otros han perdido empleos en otros países y hasta ahora el organismo solo promete estar operativo en los próximos días sin dar mayores detalles de lo que ocurre y de cómo será el plan de contingencia. Expertos aseguran que el gran responsable es el Estado

Hace más de tres semanas que el sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) sufrió un apagón que dejó a la deriva a todos los venezolanos que necesitan tramitar su cédula de identidad o su pasaporte, y transcurrió casi el mismo tiempo para que emitieran un comunicado sobre la situación.

Pese a que la información oficial dice: «Hemos podido establecer y activar una novedosa plataforma tecnológica que permitirá reanudar los servicios de esta institución sin ataduras tecnológicas extranjeras, que han servido para afectar al pueblo venezolano», la página del Saime sigue funcionando de a ratos y para este jueves 14 de julio aún no dejaba hacer solicitudes de trámites.

La falla en el sistema de identificación nacional ha dejado a muchos venezolanos atrapados en su propio país y lejos de sus familiares en el exterior, a otros los hizo perder becas de estudios internacionales, otros perdieron empleos en otros países porque habían vuelto a Venezuela a tramitar de manera «expedita» sus documentos de identificación, mantiene a muchos más encerrados en casa por no querer enfrentarse a alguna alcabala policial con la cédula vencida y hasta evitó que el modelo Jorge Eduardo Núñez no pudiera representar a su país en Polonia en el Mister Supranational 2022 por no recibir su pasaporte impreso a tiempo.

Ante el desespero por los documentos de identidad, los venezolanos han utilizado las redes sociales para exigir respuestas ante el silencio de las autoridades, pero solo se les ha dicho que a partir de la próxima semana (18 de julio en adelante) recibirán un correo con la reprogramación de la cita y que las oficinas están operativas para la entrega de cédulas, pasaportes y prórrogas.

#IMPORTANTE || Les informamos a nuestros usuarios que las oficinas #SAIME en todo el país se encuentran operativas para la entrega de #cédulas #pasaportes y #prórrogas. pic.twitter.com/Q8DRpWcrim — VenezuelaSaime (@VenezuelaSaime) July 14, 2022

La usuaria de Twitter Castillo Yépez se interroga «qué pasa con la emisión de las cédulas de identidad». Dice que acudió a la oficina de Parque Central y los trabajadores no saben nada. Recuerda que vienen las inscripciones escolares y este es un documento indispensable.

Y que pasa con la emisión de las cédula de identidad. Hoy fui a la oficina de parque central y no saben nada. Recuerden que vienen las inscripciones escolares y dicho documento es indispensable para las mismas!!! — e castillo yepez (@deudedith18) July 13, 2022

Javier Hernández, otro usuario de Twitter, pregunta directamente a Nicolás Maduro qué sucede con el Saime o si son los encargados del organismo «que no sirven».

Presidente Maduro que pasa con el SAIME sirve no sirve o son los encargados de la institución que no sirven — Javier Hernández (@JavierH04131006) July 13, 2022

Por su parte, Stefany Ríos exige que sea el mismo Maduro que dé la cara y afirma que lo que ocurre con el Saime es una violación a los derechos humanos.

@Irrael #SaimeCaído ayúdanos por favor con las denuncias al saime a ver si así el presidente da la cara y dice que pasa. Violando los derechos humanos de los venezolanos. — Stefany Rios (@rstefany26) July 12, 2022

Violación a múltiples derechos

Expertos defensores de derechos humanos, consultados por TalCual para este texto, coinciden que el apagón del Saime viola múltiples derechos de la vida diaria de los venezolanos, tanto de los que aún viven en el país como de los más de seis millones que han emigrado en busca de mejores oportunidades de vida.

Alí Daniels, director de Acceso a La Justicia, califica la situación como «una cadena de males que se va uniendo uno al otro» y sostiene que con la caída del Saime no solo se afecta el derecho a la identidad, sino muchísimos otros derechos.

Por su parte, la directora del Centro de Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UCAB, Aura Janesky Lehmann, sostiene que con la situación actual del Saime se destapó un problema que lleva tiempo porque ya desde hace varios años no era nada sencillo solicitar una cita para un pasaporte (siendo uno de los más costosos del mundo) o acudir a sacarse la cédula de identidad.

Lehmann explica que «son una serie de derechos que se van violando de forma sistemática, y cuando esos derechos se violan de esa manera, entonces el Estado incurre en violación de derechos humanos; específicamente del derecho a la identidad, que es fundamental porque sin este no se existe. El hecho de que ese organismo esté trabajando de esa manera viola múltiples derechos».

Suma que la falla del sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería está íntimamente ligado con la identidad, la educación, el libre tránsito y hasta la salud.

El abogado Daniels se refiere al derecho al libre tránsito y recuerda que con el pasaporte vencido no se puede salir del país; lo que conlleva a que algunas personas que no tengan el documento y deseen salir del territorio «sean presas de mafias y personas inescrupulosas que les cobran para pasarlos por las fronteras».

En cuanto a las dificultades para renovar la cédula de identidad, Mariana Campos, abogada y profesora de derechos humanos en la Clínica Jurídica de la UCAB, agrega que con la violación a este derecho a su vez se vulneran derechos civiles, económicos y sociales, «sobre todo en un Estado que es tan intervencionista como Venezuela».

«Existe una especie de muerte civil de las personas que tienen la cédula vencida porque no tienen acceso a nada», afirma Campos.

Los expertos enumeran que mientras exista esta situación quienes no tengan la cédula vigente no podrán trasladar propiedades inmuebles, no podrán denunciar ante las autoridades algún robo, no podrá ingresar a centros de salud, no podrán realizar trámites bancarios, trámites de compra venta, porque para todos estos lo primero que se solicita es la cédula.

Otra de las situaciones que expone Alí Daniels son las alcabalas policiales, donde recuerda que tener la cédula vencida «da pie para todo tipo de abusos» y puede conllevar extorsión.

Sobre los niños que deben ser cedulados por primera vez al cumplir los nueve años y que es un requisito para poder ser inscritos en los colegios, la profesora Mariana Campos tilda la situación como «bastante grave» porque se les viola su derecho a la educación.

Usuarios han reportado que en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar los datos de los viajeros se han estado tomando a mano porque las fallas del Saime impiden registrar y verificar en línea el estatus migratorio. Los expertos indican que con este mecanismo puede ocurrir que algún ciudadano con prohibición de salida del país se vaya y ningún funcionario lo note.

Sin embargo, dicen que es más difícil que los niños sean sacados del país sin la autorización de uno de los padres, pues es necesario presentar el permiso de viaje en físico en el aeropuerto para ser verificado.

Estado responsable

Pese a que el comunicado emitido por el Saime indica que el servicio se vio afectado por el «bloqueo tecnológico», se sigue a la espera de que se informe de manera veraz si la falla está ligada al proceso de renovación del portal o a un problema con los servidores centrales del organismo.

Desde Transparencia Venezuela se insta a los funcionarios del gobierno a que se pronuncien al respecto y divulguen con urgencia el plan de contingencia, que digan con certeza cuándo estarán operativos, cuál será la modalidad de atención a los ciudadanos y los horarios tras «una situación inédita que vulnera los ya maltrechos derechos ciudadanos a la identidad y al acceso a la información pública».

Esta petición que es respaldada por los abogados Mariana Campos, Alí Daniels y Aura Janesky Lehmann.

Campos afirma que «la responsabilidad recae totalmente en el Estado», que es el que tiene que garantizar de manera eficiente y efectiva la identificación de los ciudadanos, y exhorta al director del Saime, Gustavo Vizcaíno, a pronunciarse públicamente.

De la misma manera, Alí Daniels se pregunta: «¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está el Parlamento, que no han actuado exigiendo al Saime que dé una explicación?», y él mismo se responde: «Esas instituciones no están al servicio de los ciudadanos, sino al servicio del Ejecutivo y, al día de hoy, no contamos con ellas».

El abogado Daniels agrega que si en el país hubiese Estado de derecho se hubiese obligado a que se generara una comisión de investigación por parte de la Asamblea Nacional para indagar qué es lo que está ocurriendo con el Saime.

El Saime promete comenzar a reprogramar las citas de pasaportes y tramitar cédulas desde el lunes 18 de julio, pero para los ciudadanos ese comunicado no es garantía de nada porque no confían en las promesas que derivan de los organismos públicos.

