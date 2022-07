Horóscopo del 15 de julio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 15 de julio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este viernes 15 de julio, estos son los horóscopos del día para tomar las mejores decisiones en nuestro camino y alcanzar la abundancia física y espiritual.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIÓN

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente hoy es buen día para poner en duda a los que te critica de manera infundada. Y la manera de hacerlo es demostrar con hechos el talento que tienes. No contestas a sus infundios, y en todo caso pon manos a la obra, y a través de resultados haz que esas voces se silencien a sí mismas. Dicen que quien golpea primero, golpea más fuerte. Este es un buen día para hacer eso con las enfermedades a las que eres propenso.

TAURO

De acuerdo con los horóscopos de este viernes debes de tener cuidado con los asuntos del corazón, ya que por ahora es mejor guardar silencio ante la pregunta que tu pareja te va a hacer. Es una de esas cuestiones cuyas respuestas, sea cual sea, hiere o parece demasiado cínica, y por ello no se puede responder con palabras. Una pregunta tan cerca del corazón y de lo que sientes solo se puede responder con actos y con hechos.

GÉMINIS

Mhoni Vidente les pide a las personas nacidas bajo este signo que tengan cuidado con las cuestiones de la salud, hoy es un buen día para invertir en el cuidado de tus ojos. Se irritan, se humedecen y en ocasiones presentan pequeñas molestias. De modo que no está de más una visita a un especialista y considerar el uso de gafas graduadas. No te preocupes: puedes estar seguro de que van a favorecerte.

CÁNCER

Los horóscopos de hoy invitan a que te auto explores, te conozcas y sepas todo de ti, la primera señal de madurez es ese momento cuando perdonamos a nuestros padres, cuando nos hacemos responsables de nuestras vidas y nos desapegamos de su influencia, para bien o para mal. Este viernes un buen día para tener esa charla que has dejado de lado, y para que de una vez todas esas cosas que no se han dicho sean pronunciadas.

LEO

Comienza un fin de semana muy activo para ti, Mhoni Vidente dice que este viernes tendrás la oportunidad de viajar, pero no contempla a tu pareja. Te preguntas si debes renunciar a este viaje para no causarle contrariedad. Es un error que los astros van a evitar que cometas. Has ganado esto con tu esfuerzo y gracias a tu talento, y es por ello que debes disfrutarlo. En compañía o a solas.

VIRGO

Será un viernes con mucha actividad social, tus compañeros de la oficina te invitan a salir, acude pero recuerda mantener siempre la cordura, tu carácter tu luchador sabe imponerse a toda situación. Lo que hoy pasa no es algo nuevo para ti, y se trata de un problema que sabes que tiene solución. No debe amedrentarte ese coro de voces de alarma. Solo se trata de gente que espera que falles para tomar ventaja. Y tú sabes que no van a verte fallar.

LIBRA

De acuerdo con los horóscopos de este viernes puedes conocer a una persona que se podría quedar en tu vida, trata de usar perfume y lucir radiante como sabes hacerlo y lo sabes muy bien. Es bueno que cambies de parecer, sobre todo en lo que tiene que ver en cuanto a lo que haces por tu salud. Hay mejores métodos que los empleabas, más naturales y más conectados con tu verdadero ser.

ESCORPIÓN

Este viernes la luna puede afectar tus sentimientos, trata de no pelear y no dejes puertas abiertas para que no pierdas energía importante, debes de poner atención a los detalles y dejar los arrebatos, tienes que atender al futuro hoy. Y la manera de hacerlo en cuanto a tu cuerpo es ejercitarte más y mejor. Vuelve a esa rutina exigente, y deja de lado esa pereza que el día de mañana puede traducirse en una cuenta difícil de pagar. Haz por ti hoy, que el mañana puede ser cruel.

SAGITARIO

Según los horóscopos de Mhoni Vidente debes ser más paciente, si las cosas no han salido como esperabas se debe a que fuiste un tanto irreal en tus expectativas. Estás dando ese 100% que se te demanda, y la verdad es que no puedes hacer más. Ganas, pero te desalientas porque no ganas tanto como crees que deberías. De ahí la importancia de plantearse objetivos posibles.

CAPRICORNIO

La voz cantante en este proyecto debe ser la tuya y ninguna otra más que la tuya, pues las ideas y toda la esencia de este emprendimiento nacieron en ti. Es vital que no dejes que te roben el mérito y con ello de los ingresos, de algo que te ha costado tiempo y esfuerzo, y que da buena cuenta de tu capacidad. La vida siempre es riesgo, y lo que nos hace fuertes y productivos es enfrentarlo.

ACUARIO

Los horóscopos de este viernes señalan que debes hacer un pequeño cambio puede obrar maravillas, siempre que se realice en la esfera precisa y en el momento que debe realizarse. En este día ese cambio debe suceder en la manera en que haces uso de los servicios: agua, luz, combustible

PISCIS

Mhoni Vidente predice que para este viernes no dejes de atender los reclamos de tu pareja, pues tiene razón, aunque te parezca que se trata de temas sin importancia. Cada uno tiene diferentes preocupaciones, pero no por ello las de la otra persona dejan de tener importancia. Considera, en todo caso, que corregir esas conductas no te implica ningún esfuerzo.