Lady Gaga crea sistema de seguridad para su vestuario

Los vestidos, trajes y accesorios que lucirá Lady Gaga en su próxima gira mundial, The Chromatica Ball Tour, tienen un valor incalculable y, a fin de evitar disgustos, la también actriz decidió implementar un dispositivo de seguridad especialmente concebido para su protección.

Según el diario The Sun, la intérprete está aterrada ante la posibilidad de que alguna de estas exclusivas creaciones, entre las que destacan las diseñadas expresamente para ella por su amiga Donatella Versace, se pierda o sean robadas aprovechando sus frecuentes desplazamientos o el caos generalizado tras bambalinas.

Para evitar ese desafortunado escenario, la artista estadounidense habría contratado guardias de seguridad cuyo único cometido será el de vigilar constantemente esas preciadas posesiones.

Fuentes cercanas aseguran además que Gaga no quiere que nadie vea esas prendas, salvo sus estilistas y ella misma, y solo en el momento concreto en que haya que usarlas.

La estrella del pop iniciará su gira Chromatica Ball este domingo en la ciudad alemana de Dusseldorf. Aunque en su momento presumió de que se trataría de la gira más ambiciosa de su trayectoria, lo cierto es que de momento solo se han programado 20 conciertos.

En cualquier caso, sus espectáculos le darán la oportunidad de interpretar, por primera vez en dos años, los exitosos temas de su último disco Chromatica.

Sin embargo, Lady Gaga está pasando por uno de los momentos de mayor tensión en su carrera. A pocos días de comenzar su gira mundial, la artista va a tener que hacer un cambio radical en sus planes.

La artista tuvo un imprevisto de última hora y es que su equipo de baile dimitió que ha decidido no acompañarla en este tour mundial que durará hasta el 10 de septiembre.

Y es que las alarmas saltaron cuando una de sus fieles bailarinas, Montana Efaw dejó claro que, bajo ningún concepto, volvería a trabajar con la intérprete a través de sus redes sociales. «Es mi hermana de por vida pase lo que pase. No se debió a una diferencia creativa, en realidad fue mentalmente muy abusivo conmigo durante años», confesó a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo Efaw no ha sido la única, si no que a este desplante se le suma Graham Breitenstein que no ha abandonado a Gaga por ella, si no por las diferencias que tenía con el director y coreografo Richy Jackson. «He sido bendecido por actuar junto a ella durante toda una década de mi vida y estoy muy orgulloso del trabajo».

