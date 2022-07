Mal estado de calabozos en Nueva Esparta incumple con la constitución

Mal estado de los calabozos en Nueva Esparta incumple con el régimen de cárceles humanitarias establecido en la constitución

La llegada del ciclón Bonnie a la Isla de Margarita afectó las estructuras improvisadas de los Centros de Detención Preventiva (CDP) de la entidad Insular que pocas veces se les da mantenimiento necesario.

Esto generó goteras y sobrecarga de agua en los calabozos derivada de las ventanas de estas estructuras.

Esta situación fue denunciada por familiares de las víctimas ante la organización Una ventana a la libertad. Relataron su preocupación por el desarrollo de esta tormenta tropical y la situación en que se encuentran los detenidos en la Isla de Margarita.

Hablé con mi esposo y me dijo que pasaron una mala noche.

Explican tanto los que duermen en las hamacas como los que usan el suelo para descansar, todos están expuestos para el agua bajo condiciones inhumanas.

“Hace mucho tiempo no frisan esos techos entonces hay varias goteras.

Los familiares de los privados de libertad que se encuentran distantes a la Isla de Margarita comentan que las refacciones de los calabozos son necesarias para brindar condiciones adecuadas a los reos en estas zonas.

Asimismo, Marín calificó como inhumanas las condiciones en las que se encuentran estas personas mientras esperan el desarrollo de su proceso judicial. Señalando que en este proceso de aislamiento se encuentran vulnerando sus derechos.

También se me puede enfermar y no tengo ni para un tachipirín”, acotó Marín.

Yo no dormí pensando que mi hijo estaba mojándose, además de la mala noche.

“Es inhumano que sigan metiendo gente a esas cuevas y no hagan nada por mejorar ese espacio.

El equipo de La TV Calle, por medio de una entrevista exclusiva, logró conversar con un ex presidiario del estado Nueva Esparta.

Narró, en calidad de anonimato, lo difícil que fue sus días en los CDP de la entidad Insular y varios de los retos que tuvo que enfrentar bajo estas condiciones inhumanas en las que se encontraba.

“Metían hasta 20 personas en un mismo calabozo, cuando llovía nos mojamos.

Para ir al baño era un proceso porque tenia que hacer mis necesidades frente a todas estas personas.

Además, dormía en el suelo o si no me la pasaba recostado de la reja esperando que me dictaran mi medida de libertad” dijo el ciudadano.