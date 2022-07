Venezuela no tiene tecnología ni refinación que ofrecerle a Irán

El economista experto en petróleo Rafael Quiroz celebra que Venezuela e Irán hallan sellado nuevos acuerdos de cooperación, pero recordó «no tenemos nada que ofrecer en materia tecnológica, ni refinación».

«Todo acercamiento, toda negociación, toda firma comercial, convenios comerciales que podamos hacer con países, colegas y no colegas de la Opep me parece muy bien porque tenemos que aliarnos para poder ser una fuerza interesante y más importante. Pero el problema es que no tenemos nada que ofrecerle a Irán, Kuwait, ni ningún país. No podemos ofrecerles nada dentro ni fuera de la Opep en términos de refinación, ni tecnología», declaró a VPI.

«Desde luego, saludo este convenio porque quiere decir que viene a ayudarnos a ver en que nos puede auxiliar, pero la verdad es que es relativamente poco lo que podemos hacer».

Sobre el último informe de la producción Opep, Quiroz explicó que el problema no es que la producción esté estancada y esta sea la cifra más baja en lo que va de año, «sino no haber levantado la producción como se dijo y se prometió».

«El problema en Pdvsa es lo mismo que pasa con el gobierno, con Pdvsa, lo que pasa es que no hay recursos y el tema de la industria nuestra es un problema de producción, es un problema estructural, mientras no haya dinero suficiente para invertir no vamos a levantar la producción petrolera, más allá de lo que se ofrezca y el ejemplo más palpable es la refinación: tenemos capacidad instalada de 1 millón 300 mil barriles diarios y solo refinamos 10% que no alcanza a suplir la demanda interna de los combustibles».

Irán y Venezuela

A principios de junio, Irán y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación por 20 años, durante una visita de Nicolás Maduro a Teherán en la que el chavista destacó la creciente «amistad indestructible» entre ambos países.

El pacto «muestra la determinación de los dos países de desarrollar las relaciones en diferentes campos», dijo el presidente iraní, Ebrahim Raisi, en una declaración a la prensa junto a su homólogo venezolano.

Maduro visita Irán en una gira internacional que también lo llevó a Turquía y Argelia, coincidiendo con la Cumbre de las Américas que se celebró esta semana en Estados Unidos y a la que no fue invitado por Washington.