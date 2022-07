Niña venezolana muere en el Darién y padres no aguantaron: Se ahorcaron

El medio de comunicación argentino Todo Noticias (TN) entrevistó a diversos migrantes venezolanos que cruzaron la selva del Darién y relataron las tragedias que presenciaron durante su recorrido en esa peligro ruta que usan las personas para tratar de llegar a Estados Unidos.

Una venezolana contó a ese medio la difícil experiencia de cruzar esa selva y que no le recomendaba a nadie pasar por ese trayecto, donde pudo ver cómo muchas personas fallecieron en el camino.

“Hubo una niña que murió y los papás se ahorcaron, una niña que se la llevó el río; una cantidad de personas que se murieron, hubiésemos sido nosotros. (…) No pensamos que era algo tan feo como eso que vivimos. No hallaba la hora de salir de esa selva”, expresó.

La niña y los padres eran venezolanos y hacían un largo viaje desde Caracas. Los padres no pudieron aguantar que su hija falleciera en el trayecto y decidieron quitarse la vida.

Otros de los testimonios ofrecidos a TN, señala que los “guías” los dejaron abandonados durante el tercer día que recorrían Darién. Estuvieron perdidos por tres horas, hasta que consiguieron ayuda y retomaron el camino.

“No lo hagan, no arriesguen sus vidas. (…) En los cuatros días tú piensas que te vas a morir”, dijo una joven pareja que hizo el trayecto con su pequeña hija.

Un joven migrante también recomendó a las personas no hacer ese peligroso camino con niños pequeños. “Caminamos sin comida, sin agua, veíamos negro de no tener alimento y caminar. Piénselo bien, no se vengan con sus hijos. No es fácil”, expresó.

Peligrosa ruta

Desde comienzo de la pandemia del coronavirus, los ciudadanos de nacionalidad venezolana comenzaron a migrar de forma masiva hacia los Estados Unidos, en busca del “sueño americano” y huyendo la crisis económica, política y social que afronta el país.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront), en enero cruzaron a Panamá 4.442 migrantes, de los cuales 1.153 eran venezolanos y 653 haitianos. Pero en ese listado hay también cubanos, senegaleses y nacionales de Usbekistán, entre otros.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas (ONU) aseguró el pasado martes 14 de junio que sigue aumentando el número de migrantes y refugiados venezolanos que cruzan la selva del Darién.

A través de su cuenta en la red social Twitter, precisó que 16,720 venezolanos habrían cruzado esa peligrosa ruta entre enero y mayo de 2022.

