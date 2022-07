Omar González afirma que MCM será candidata presencial en 2024

El dirigente de Vente Venezuela, Omar González, aseguró este viernes que María Corina Machado será candidata presidencial en el 2024, sin aclarar si esto implica que se lanza fuera de las primarias o no.

González señaló que Machado tiene una alta consideración y el apoyo de millones de venezolanos que ven en ella «una mujer aguerrida, clara, radicalmente sincera, preparada y con la fuerza suficiente de liberar a Venezuela».

Asimismo, indicó que esta noticia «ha puesto a correr a unos y a otros», a propósito de l llamado a las primarias por parte de la Plataforma Unitaria y del oficialismo que lanzará a Nicolás Maduro.

«Pensaban que esta elección presidencial iba a tener las mismas características de siempre; es decir, los candidatos del ‘estatus quo‘; ahora se asustan cuando saben que María Corina Machado opta por la presidencia de la república y lo hace en su mejor momento personal y político».

Aclaración de MCM

Desde ND se contactó a Machado para darle contexto a esta declaración, a lo que ella respondió compartiendo unas recientes entrevistas, entre ellas, la que hizo el canal streaming EVTV, donde aclara su postura en torno a las presidenciales y primarias opositoras.

«En primer lugar, van a primarias, ¿Cuáles? Porque si me preguntas, yo tengo muchas dudas que el llamado G4, Plataforma Unitaria, MUD, que al final es lo mismo, estén dispuestos a medirse de verdad, pero no entre ellos para repartirse cargos, sino una medición abierta, limpia, donde los venezolanos escojamos qué queremos y a quién queremos que nos represente, porque sí ellos creen que esto solo se trata de tener un candidato no estamos entendiendo nada», explicó Machado

Reiteró en dicha entrevista las condiciones que plantea Vente Venezuela para medirse en esa consulta popular.

«Ellos lo que buscan es usarme a mí para lavar la cara del régimen. Les encantaría que nosotros legitimáramos cualquier cosa, pero conmigo no cuenten. Tenemos unas condiciones, razonables además: que eso no sea un proceso donde participe el CNE; que sea la sociedad civil que nos cuente; tampoco las cúpulas de partidos; que sea sin interferencia del Plan República, sin interferencia del TSJ, que el voto sea manual y por último que vote la diáspora».

Machado insistió en que los venezolanos en el extranjero deben ser tomados en cuenta al referirse a ellos como «el estado más grande del país».

«No es verdad que a ellos no les importa el país. Es inadmisible decir que no tienen por qué meterse (…) No me vengan con cuento de cómo se registran, registrándose, y no me vengan tampoco con el cuento de que es muy complicado, porque se requiere plata, logística, organización, pero más se requiere voluntad», enfatizó.

A la pregunta de si MCM se mediría en primarias con los llamados candidatos «alacranes», la respuesta de la dirigente política fue, «depende». «Hemos puesto nuestras condiciones para que no haya manipulación, iremos evaluando si efectivamente hay disposición», precisó.

En esa entrevista, Machado afirmó que si se trata de escoger a una persona que represente a su partido, en el escenario que se plantee, sería ella la designada. «Sí, sería yo», recalcó.

Respuesta de Dignora Hernández

El equipo de ND también contactó a la dirigente de Vente Venezuela, Dignora Hernández, diputada de la AN/2015 quien afirmó que Machado ha dejado claro que «cuando las condiciones estén dadas, ella será candidata presidencial», sin aclarar ni profundizar en la afirmación que hizo más temprano su colega, Omar González. «Es importante interpretarla a ella», subrayó.