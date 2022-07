Perú | Usuarios rechazan aumentos de pasajes en el Metropolitano

A partir de hoy aumenta de s/ 2.50 a s/ 3.50, es el primer reajuste en 8 años.

Usuarios del Metropolitano expresaron ayer en los paraderos de las diversas estaciones su rechazo al aumento de S/2.50 a S/ 3.50 del valor del pasajes Alimentador-Troncal, Troncal- Alimentador y Alimentador- Troncal- Alimentador que rige a partir de hoy sábado, según el anuncio hecho ayer por el Sistema de Corredor de Alta Capacidad COSAC I-Metropolitano

En un comunicado, la entidad apuntó que las tarifas actualizadas tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre, y que esta modificación es la primera que se realiza en ocho años, con la aprobación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Una usuaria calificó al aumento de un abuso. Si uno no tiene ni siquiera para comer, imagine que suban el pasaje”. Otra pasajera dijo: “Yo tomo desde Tahuantinsuyo hasta Benavides, no me va a alcanzar (el dinero”,.

Un grupo de usuarios expresó que el servicio es deficiente porque: “Faltan más carros, más alimentadores; por eso hay unas ‘colazas’ bravas en las tardes y en la noche. Uno sale a las seis de la tarde y llega a las nueve de la noche a su casa”, dijeron.

Pero, el COSAC destaca que en la actualización de tarifas se brindará diversas promociones para los usuarios en las rutas cortas, así como tarifas más bajas los días domingos y feriados.

Las tarifas

La tarifa actualizada para cada servicio se dará de la siguiente manera:

Troncal S/ 3.20; Alimentador S/ 1.50; Alimentador – Troncal S/ 3.50; Troncal – Alimentador S/ 3.50; Alimentador – Troncal – Alimentador S/ 3.50

Promociones para escolares y universitarios: Troncal S/ 1.25; Alimentador S/ 0.50; Alimentador – Troncal S/ 1.25; Troncal – Alimentador S/ 1.25; Alimentador – Troncal – Alimentador S/ 1.25

Para las rutas alimentadores cortas en Tarifa General, el precio será de S/ 1 en las siguientes rutas: Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaunde, América, Cedros de Villa y Próceres.

Promociones en Tarifa General para domingos y feriados: Alimentador – Troncal S/ 3.20; Troncal – Alimentador S/ 3.20; Alimentador – Troncal – Alimentador S/ 3.20.