México | Pese a crisis, mayor inversión y peso fuerte: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que pese a la crisis económica mundial provocada por la pandemia y la guerra, en México se tiene la mayor inversión extranjera y el peso no se ha depreciado, “está considerado en el concierto de las naciones como un país de oportunidades”.

“Hay oportunidades y hay confianza en nuestro país, en nuestro querido México”, afirmó al inaugurar una planta de Nestlé en Veracruz, Veracruz.

Manifestó que aunque aumentó la inflación “que afecta a todos los países, México está considerado en el concierto de las naciones como un país de oportunidades, nosotros estamos recibiendo inversión extranjera como nunca, es histórico lo que está llegando de inversión foránea a nuestro país”.

Acompañado del gobernador Cuitláhuac García, funcionarios de gobierno y representantes de Nestlé, López Obrador resaltó que después de su visita a Estados Unidos, se tienen compromisos de inversión en el sector energético, principalmente en el sur sureste del país, por parte de empresarios estadounidenses y canadienses por 40 mil millones de dólares.

“Entonces estamos bien, no hemos tenido problema de depreciación de nuestra moneda, hoy aparece en The New York Times de qué México es el país con menos depreciación en su moneda, a pesar de la crisis con relación al dólar”, subrayó.

También recordó que cerca del puerto se inauguró una planta cervecera de la empresa Constellation Brands.

El presidente López Obrador afirmó que se están agilizando los trámites para incentivar la inversión ya que cuando llegó el gobierno parecía un elefante echado, reumático y mañoso, pero ahora ya está caminando.

Apuntó que se está inaugurando esta planta de Nestlé, que es una alianza entre inversión pública e inversión privada; muchos de los productores que están en el programa “Sembrando Vida” se dedican a la cosecha del café; hay becarios del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, además de que el 50% de la planta laboral son mujeres.

Refirió que en Veracruz también se explotará un yacimiento de gas, además de qué se rehabilita la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, la cual visitará este domingo.

Pese a crisis, mayor inversión y peso fuerte: AMLO

Fausto Oliveira Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, recordó que al inicio del gobierno de López Obrador plantearon construir la planta en el sureste con una inversión inicial de 154 millones de dólares que al final fue de 340 millones de dólares.

“Nosotros invertimos en México porque confiamos en el futuro de México, porque sabemos que es un país que tiene enormes potencialidades, es un país dinámico, de población joven”, recalcó.

Subrayó que es la primera planta de Nestlé en México que tiene el balance de género, 50% son hombres y 50% son mujeres; además de que es planta totalmente sustentable.

“Queremos duplicar las exportaciones de productos hechos en México, estábamos en 200 millones de dólares anuales y hoy les aseguro ya cumplimos 600 millones de dólares al año de exportación de productos hechos en México a más de 66 países de los cinco continentes”, aseveró.

Oliveira Costa dijo que “tienen una enorme confianza en México y puedo asegurar y prometer aquí que en este sexenio vamos a invertir 50% más que en sexenios anteriores en nuestro país”.

En su mensaje de bienvenida, el gobernador Cuitláhuac García (Morena), expresó “sus sinceras felicitaciones” por el éxito que tuvo el primer mandatario durante su gira en Estados Unidos.