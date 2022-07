▷ ¡Es hoy! Yulimar Rojas buscará el primer lugar en el Mundial de Atletismo #18Jul

Un solo intento bastó para que Yulimar Rojas demostrara que se encuentra bien. La venezolana se colocó de inmediato en la final del salto triple en el Mundial de Atletismo con una ejecución que requirió en realidad de cinco brincos.

“No tengo ningún problema. Estoy tranquila y no siento ninguna preocupación”, comentó a The Associated Press en la zona mixta. “Los años nos han enseñado a cuidarnos para hacer mejor las cosas. Todo va de maravilla, estamos centrados en la final y en disfrutar de este Mundial tan bonito”.

Ahora, todo está listo para que Yulimar Rojas siga marcando una era, rompiendo récords y aumentando los logros en su carrera deportiva. La venezolana disputará la final de la disciplina en el Mundial de Atletismo en Eugene, Oregón, Estados Unidos.

Cabe destacar que Yulimar Rojas tiene entre ceja y ceja la victoria, pero también, la intención de romper una marca: quiere saltar los 16 metros. «Yo creo que está más que claro con lo que demostramos en Tokio y con lo que demostramos hoy que sí puedo saltar los 16 metros«, comentó Rojas.

Es importante mencionar que la final de la disciplina se llevará a cabo este lunes 18 de julio a las 9:20 AM, hora de Venezuela.