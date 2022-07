Chile | Gobernador Regional Ricardo Díaz: «Mucha gente valora cuando llegamos a barrios en donde nunca antes había llegado una autoridad»

Desde la ciudad de Taltal, en su camino por recorrer todos los territorios, el Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, se refirió en profundidad a los desafíos y experiencias que ha dejado este primer año de gestión, junto a los nuevos proyectos que le esperan a la región y su gente.

“Nos fuimos dando cuenta que el hecho de ser electo, del hecho trascendental que nace de la ciudadanía, te da la posibilidad de ir convocando y te da una autoridad que no es la autoridad que tenían los intendentes, es una autoridad que tiene que ver con el respeto, el respaldo de la ciudadanía hacia la figura que es representante de todos. Y por lo menos en eso estuvimos trabajando mucho”, inició Díaz en conversación con El Diario de Antofagasta.

“LA NECESIDAD DE LA GENTE DE SENTIRSE ESCUCHADA”

En este recorrido, las problemáticas y sentires del pueblo han sido descubiertos, sacados de bajo de la alfombra y atendidos, escuchados. Recalcando las diferencias que “Han hecho que construyamos un país donde no se integran todos, donde no todos son parte de esta realidad, y eso hace que mucha gente valore cuando uno llega a aquellos barrios en donde nunca antes había llegado una autoridad”.

Asimismo, Díaz hizo hincapié en el centralismo en el que vivimos. Expresando que hoy el cargo tiene más poder, “el Gobernador representa a la región, y por tanto no tiene ningún problema en ir y cuestionar y plantear exigencias que la región requiere y ahí hay un poder, hay una autonomía que antes no se tenía”, explicó.

Imagen: Problemática por quemas de basura, sector norte de Antofagasta.

UNA GRAN LABOR QUE NECESITA DE ESFUERZO, TRABAJO Y CAMBIOS… CON TODO ESTO, ¿CÓMO LE HA CAMBIADO LA VIDA AL SER GOBERNADOR?

Imagen: Plan de acción de la mesa regional del agua, San Pedro de Atacama y Chiu Chiu.

“Ha cambiado mucho (…) por un lado te genera cansancio porque es muy demandante este trabajo, porque por un lado, yo, a mí, me exaspera o me desafía el que podamos llegar con respuestas a la ciudadanía, el que podamos ofrecer agua potable a San Pedro, el que podamos ofrecer una solución habitacional, comprar terrenos para las casas, el que podamos reparar algunas escuelas porque se llueven, eso es muy desafiante y podemos hacerlo, el tema es que muchas veces la burocracia, cómo funciona el sistema público, porque todo esto son platas públicas y sacar plata requiere de mucho trámite, todo eso a veces te desalienta porque las soluciones no van a ser inmediatas”.

Sin duda trabajo que de cierta forma la familia lo reciente, “porque ya no estás tanto tiempo en casa, ya no estás todo el tiempo que quisieras”, sin embargo, el recibimiento y agradecimiento de la gente ha valido cada kilómetro recorrido.

“HAY QUE AVANZAR PORQUE NUESTRA REGIÓN SE LO MERECE”

En este ámbito, el representante regional fue certero expresando que “hay mucha gente que le molesta y que le asustan los cambios, todas esas personas saben que, como están las cosas ahora, no son buenas para la región”. Lo que arroja varios puntos sobre la mesa en materia de nuevos desafíos que enfrentará Antofagasta, adelantando los proyectos que se esperan concretar para este 2022 y 2023:

“Nuestro plan de gobierno tiene 5 ejes; los dos primeros ejes tienen que ver con las deudas que tenemos en la región, yo espero que podamos llegar con, mira qué terrible, que podamos llegar a toda la región con agua potable, ese es un gran desafío que tenemos que cumplir (…) que seamos capaces de organizar bien este corredor bioceánico, y que éste sea capaz de establecer beneficios para la ciudadanía, que no se vea el beneficio de unos pocos empresarios, sino que sea un beneficio para todos y todas, que podamos acceder a poder importar alimentos de una manera mucho más barata, que podamos acceder a mejores condiciones, que podamos producir hidrógeno”, destacó entre varios temas.

Imagen: Visita en planta de tratamiento de agua de San Pedro de Atacama, para dar soluciones en agua potable para la comuna.

NUEVA CONSTITUCIÓN

Ricardo, además, no escatimó en referirse a la alta participación que requirió el proceso constituyente, comentando que “esto ha sido por primera vez una propuesta de Constitución escrita por muchas personas, con toda su humanidad, con todos sus problemas, con todas sus dificultades (…) esto ha sido escrito por lo que son como país, y esa variedad de personas que estuvieron ahí en el proceso constituyente es lo que somos, aunque a algunos les moleste es así, así somos, y en ese sentido las propuestas que han hecho con todas las trabas que se les impusieron, porque se les puso un plazo de un año cuando los procesos Constituyentes en otros lugares demoran mucho más, se les impuso trabas para poder generar mayor participación ciudadana, se les impuso trabas para poder discutir mejor, a pesar de todo eso, se logró un texto que en lo que refiere al estado regional, es bastante mejor de lo que nosotros actualmente tenemos”.

Imagen: Presentación oficial del Borrador de la Nueva Constitución, Antofagasta | Secretaria de comunicaciones Convención Constitucional.

Siendo claro al explicar que “Cuando uno mira que en esta Constitución aparece el derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, a que planifiquemos ciudades que sean más amigables, donde una persona tenga acceso a bienes y servicios”, eso es una garantía que aparece, que no está en el actual texto”.

¿QUÉ OPINA DE LAS “FAKES NEWS?: “UNO EN POLÍTICA TIENE QUE HACER CAMPAÑA, PERO LO QUE NO ES LÍCITO EN POLÍTICA, ES MENTIR, Y AQUÍ SE HAN DICHO MUCHAS MENTIRAS”

Imagen: Borrador Nueva Constitución | Agencia Uno.

“Se han dicho muchas mentiras respecto de lo que el texto dice o no dice y ahí lo que hay que hacer es llamar a informarse, llamar a educar. Aquí lo que está en juego es: como estamos ahora con esta Constitución del 80 que generó una gran desigualdad social v/s este texto que lo que pretende es establecer ciertos principios y derechos de garantía para todos y todas. Y terminar con los mitos (…) este texto pasó por aprobación de un alto quórum que hizo que gran parte de los articulados que aparecen, son articulados que son razonables y que se tienen que ir implementando poco a poco y en ese sentido, yo espero que prime la cordura y que no prime la mala intención”.

Finalmente, el representante agradeció a toda la gente que ha hecho posible de cierta forma el soñar con una Antofagasta distinta, destacando que el trabajo se realiza en las calles más que tras una pantalla.

“Primero agradecer a todas y todos la confianza que tuvieron en nuestra propuesta de gobierno regional, ustedes han visto que nosotros no somos un gobierno regional que ande preocupado de los “likes” o que ande preocupado de las redes sociales, hemos estado en terreno, hemos estado en cada comuna, hemos recorrido esta región muchas veces, porque nos interesa resolver los problemas de todos y todas, y nos interesa sobre todo soñar una región distinta, donde haya mayor equidad, donde haya mayor igualdad. Todos ustedes saben que nosotros sí damos certeza de gobernabilidad, sí damos certeza de que todos nuestro trabajo es para todos, independiente del color político, independiente de la creencia que tengan, nosotros queremos una región donde todos nos sintamos íntegros“.

Para concluir con un ferviente llamado a informarse, con una “invitación a todos y todas es a sumarse a este proyecto del futuro, este proyecto esperanza, porque esta región la vamos a construir entre todos”, cerró.