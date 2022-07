Comerciante violó a una empleada adolescente en el estado Falcón

Una adolescente de 16 años, cuyo nombre se reserva, fue abusada sexualmente por un comerciante, de 26 años, dueño de una venta de víveres y hortalizas ubicada en Coro, estado Falcón. La denuncia está en el Cicpc.

La víctima hace tres semanas se graduó de bachiller en un reconocido liceo de Coro. Es hija de una paraguanera que se vino a Coro para estar más tiempo con sus hijos y que pudieran estudiar.

Mientras esperaba su acto de graduación, la adolescente obtuvo el permiso de sus padres para trabajar y aportar con los gastos de la familia.

Comenzó trabajando hace tres semanas en un negocio en la Manaure pero desistió porque salía a las 8:00 pm y su madre no tenía como buscarla. Luego fue a otro pero la paga de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, era poca.

Finalmente llegó a la venta de víveres y frutería donde trabajó. El pasado miércoles la madre notó que por vez primera el dueño del negocio la dejó frente a la casa.

Ese jueves el hombre dejó a la adolescente demasiado tarde en la casa, lo que hizo que su madre le llamara la atención. La adolescente finalmente contó este sábado tras su último día de trabajo y ante una funcionaria del Cicpc que había sido abusada sexualmente por este sujeto.

A la salida del negocio este le ofreció la cola pero se desvió y bajo amenazaba la llevó a un hotel ubicado en la variante Sur, cerca del club portugués donde una vez en la habitación la violó a pesar de ella implorarle que no por ser virgen.

Consumado el acto no consensuado, el comerciante trasladó a la adolescente a la residencia y sigue trabajando como si nada hubiese hecho.

No sería la primera vez incurre en este tipo de hechos, hasta ahora no denunciados porque algunos reconocen que frente al poder económico que pudiera tener, le otorga cierto privilegio. Al no haber flagrancia, la probable detención sería mediante orden de un juez.

