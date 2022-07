Denuncian la desaparición de 76 migrantes venezolanos en el Darién

Un grupo de 76 ciudadanos venezolanos se encuentran desaparecidos en la selva del Darién (Panamá), reportó este domingo el medio digital «Chamos noticias Panamá» a través de su cuenta de Instagram.

La lista de los nombres la realizaron los familiares de los desaparecidos a través de un grupo de Whatsapp.

Entre los extraviados hay siete niños. La información no precisa desde qué fecha no han tenido comunicación sus seres queridos. No obstante, entre los comentarios hay personas que detallan que desde el 6 de julio no tienen señales de vida de sus familiares.

Chamos noticia Panamá reseña que los migrantes no han llegado al albergue de la Organización de Naciones Unidas, ubicado en San Vicente Panamá, lugar donde hay comunicación.

De acuerdo con la publicación, el propósito de los familiares y amigos es tratar de encontrar a sus seres queridos, quienes han entrado a la selva panameña y, hasta la fecha, no han tenido comunicación con ellos, por lo que denuncian que permanecen desaparecidos.

Con información de El Pitazo