México | ¿Qué es el virus de Marburgo?

Luego de que se detectaron dos casos recientemente del virus Marburgo en Ghana, se encendieron las alarmas, pues es una enfermedad casi tan mortal como el ébola.

La enfermedad se halló por primera vez en 1967 tras la aparición de brotes simultáneos en Marburgo y Frankfurt (Alemania) y en Belgrado (Serbia).

Los virus de Marburgo y del Ébola son miembros de la familia Filoviridae (filovirus), y aunque son virus diferentes, las dos enfermedades son clínicamente similares.

La tasa de letalidad oscila entre el 50 por ciento, pero puede ser hasta del 88 por ciento dependiendo de la cepa.

Para diagnosticar esta enfermedad se debe realizar una prueba de detección de antígenos, seroneutralización, RT o PCR.

La infección por el virus de Marburgo se produce por la exposición prolongada a minas o cuevas habitadas por colonias de murciélagos Rousettus.

Se transmite con el contacto directo a través de heridas en la piel, las secreciones y órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas.

También se puede transmitir a través de superficies y materiales contaminados; por ejemplo, ropa de cama, ropa con estos fluidos. Cabe señalar que las personas siguen siendo infecciosas mientras su sangre contenga el virus.

Los síntomas iniciales de la enfermedad incluyen: fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, malestar general y frecuentes dolores musculares.

Al tercer día después de que han iniciado los síntomas, pueden aparecer diarrea acuosa intensa, dolor y cólicos abdominales, náuseas y vómitos. Muchos de los pacientes presentan ‘aspecto de fantasma’ debido al hundimiento de los ojos.

Entre los 5 y 7 días posteriores al contagio los pacientes pueden presentar hemorragias graves.

Los casos graves pueden presentar alguna forma de hemorragia en varios órganos. La muerte del paciente ocurre a los 8 o 9 días del inicio de los síntomas.

La enfermedad afecta el sistema nervioso central, por lo que los pacientes presentan irritabilidad, confusión y agresividad.

Este lunes, el jefe del Servicio de Salud de Ghana (GHS), Patrick Kuma-Aboagye, confirmó que se han identificado dos casos del mortal virus de Marburgo.

Además, se han detectado 98 contactos después de analizar en el Instituto Pasteur en Senegal las muestras de sangre tomadas a dos personas en la región sureña de Ashanti. Agregó que los contactos se encuentran en cuarentena y bajo supervisión.

Se trata de “la primera vez en la que Ghana confirma el virus de Marburgo“, aseveró el jefe del GHS.

El país “continúa sus medidas de respuesta para evitar nuevos casos mientras trabaja con todos los organismos relevantes para garantizar que, si hay algún caso, no es pasado por alto por el sistema sanitario”, precisó el funcionario de Ghana.

Ghana has announced the preliminary finding of two cases of #Marburg virus disease and if confirmed these would the first such infections recorded in the country

➡️ https://t.co/GrjuK7itmw pic.twitter.com/SiariKqRI3

— WHO African Region (@WHOAFRO) July 7, 2022