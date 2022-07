▷ AN de 2015 condena extorsión en alcabalas de carreteras venezolanas #19Jul

La Asamblea Nacional legítima rechazó y condenó la extorsión en las alcabalas y carreteras a que son víctimas productoras agropecuarios y particulares por parte de la Guardia Nacional y los cuerpos policiales, quienes inescrupulosamente le quitan mercancía o cobran en divisas para permitir el libre tránsito, y los organismos competentes hacen caso omiso a esta situación.

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima, en su sesión ordinaria de este martes vía telemática, debatió sobre la situación de cobro indebido y extorsión en las alcabalas que afectan el libre tránsito y la productividad del país.

Inició el debate la Diputada por el estado Zulia, Desiree Barboza, quien sostuvo que la extorsión militar y policial en las carreteras y alcabalas en el país no es un secreto a voces, porque durante años los productores agropecuarios y particulares han denunciado esta situación y el régimen de Nicolás Maduro hace caso omiso.

“En las carreteras de todo el país los funcionarios de la Guardia Nacional y cuerpos policiales solicitan colaboraciones de los productores que transportan mercancía o particulares a cambio de permitirles transitar libremente. Pueden llevar todos sus documentos en regla, en el caso de los productores la guía de movilización de carga, igual tiene que dejar productos de los que trasladan a los funcionarios, para que puedan continuar su viaje o en el caso de vehículos particulares tiene que pagar”.

Dijo que el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Celso Fantine, le indicó que lamentablemente estos sobornos terminan reflejándose en el precio de los productos que pagan los consumidores y a pesar de las denuncias que durante años se han hecho ante los organismos competentes esta situación persiste y se agudiza cada vez más.

“Una vez rescatada la democracia venezolana y nuestro orden constitucional que hoy no se respeta, entonces todas y cada una de estas irregularidades se podrán ordenar y para ellos es necesario salir cuanto antes de Nicolás Maduro”.

No hay respeto por el libre tránsito

Por su parte, la diputada por el estado Barinas, Gladys Herrera, afirmó que no hay respeto para el libre tránsito en el territorio Nacional, los venezolanos, pese a que tengan sus papeles en regla, son extorsionados, por parte de las autoridades bien sea Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, estadales o locales, quienes cobran productos o dinero en divisas para permitir a productores y particulares continuar transitando.

Lamentó que cada día los productores trabajan con muchas obstáculos y limitaciones, ya no cuentan con las maquinarias necesarias para la siembra, los fertilizantes son muy costosos y sin embargo continúan produciendo y trabajando por el país, pero tiene que enfrentar la “matraca” de los funcionarios y autoridades en las alcabalas.

“La Guardia Nacional y cuerpos policiales no cumplen con su deber de proteger a la ciudadanía y se han convertido en matraqueros. A todo los que transportan alimentos sea agrícola o leche, pescado, carne, pollo, o queso, los que transportan productos perecederos y particulares son víctimas de extorsión de las autoridades”.

Considera que es necesario que esta Asamblea Nacional se aboque y haga seguimiento de esta situación que aqueja a los productores y particulares en el país. Argumentó que situaciones como estas y otras que aquejan al país tienen la solución con un cambio político que garantice que se cumplan las leyes y los organismos de seguridad funcionen.

Alcabalas son la antesala del infierno

Finalmente, tomó el derecho de palabra el diputado por el estado Lara, Luis Florido, dijo que es grave el irrespeto a una garantía constitucional como el libre tránsito. Afirmó que las alcabalas se han convertido en lugares para extorsionar y “matraquear” a los ciudadanos.

“Para algunos llegar a una alcabala es como llegar a la antesala del infierno, para otros es sinónimo de matraca. Los expertos que hablan de la eficiencia de las alcabalas dicen que en términos criminalísticos para conseguir delincuentes estadísticamente su eficiencia es del 2 por ciento”.

Como ejemplo ilustró todas las alcabalas que tiene que pasar un productor o un particular desde Barquisimeto estado Lara, hasta Caracas, tiene que pasar por 35 alcabalas, que significan potenciales lugares donde pueden retener a los transportistas, revisarlos y no permitirle el tránsito si no les dejan algo en divisas o productos de los que transportan, para la capital, de lo contrario los amenazan con retener la mercancía y llevarlos presos a particulares retenerles el vehículo y detenerlos.

“Esto viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos humanos de los venezolanos, el derecho al trabajo, producir libremente. Esto tiene que ser revisado y no puede haber defensa automática por parte de funcionarios del gobierno de alto nivel, con esto no estamos diciendo que todo el mundo es delincuente, pero es evidente que el problema es muy grave”.

Propuso que las alcabalas, a partir del momento que se rescate la institucionalidad y la democracia, en el 2024, se pueda eliminar el concepto de las alcabalas, realizar un referéndum para determinar si las alcabalas continúan o no. “Estoy seguro que ganaría que quiten las alcabalas porque se han convertido en centros de extorsión contra los venezolanos”.

