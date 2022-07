▷ Economista Edgar Urbáez: El gobierno tiene reprimido el tipo de cambio #19Jul

El precio real del dólar oscila entre 12 y 14 bolívares, pero el gobierno, a través del Banco Central de Venezuela, tiene reprimido el tipo de cambio para evitar que la divisa estadounidense dispare ilimitadamente la devaluación del bolívar.

Al hacer la afirmación el doctor Edgar Urbáez, economista, profesional del Derecho y docente universitario, indicó que las intervenciones que ha venido haciendo el BCV en la banca nacional, pública y privada, ataja el proceso cambiario; pero, es inevitable que el signo monetario siga perdiendo valor todos los días.

En este orden de ideas contradice la opinión de algunos de sus colegas y analistas que han venido diciendo que habrá un mejoramiento de la economía del país este año, lo mismo que espera el gobierno.

Ya ha transcurrido el primer semestre del año y no se ha visto ese mejoramiento, salvo en algunos sectores como el comercio y el farmacéutico, porque siguen sin reactivarse las zonas industriales, la construcción y la actividad agropecuaria. Del turismo ni siquiera hay que hablar.

El doctor Urbáez manifiesta que si no hay incremento en la producción y, por supuesto, en la productividad, no será posible que se mejoren las condiciones económicas porque todavía no hay inversiones, ni crédito, ni estímulos para producir.

Tampoco existe posibilidad alguna de mejoramiento de los servicios públicos, sin los cuales no se pueden reactivar algunos sectores económicos, ya que éstos dependen sobre todo de la eficiencia en el suministro de agua y electricidad.

Por lo demás, seguirá aumentando la pobreza y continuará la gente saliendo del país en busca de mejorar sus condiciones de vida y arriesgándose como está ocurriendo cuando se atreven desesperadamente atravesar la selva de Darién, que ya ha cobrado la existencia de venezolanos.