Ceballos llamó a Valentina Quintero tras denuncia de matraca en alcabalas

Caracas-. La innumerable cantidad de alcabalas que se encuentran en las carreteras del país y los abusos policiales causan indignación en la comunicadora venezolana Valentina Quintero, quien en una conversación telefónica con El Pitazo, pidió a los ciudadanos denunciar las irregularidades y no dejarse someter por los funcionarios que solo quieren quitarles dinero.

«Me indigna, porque aquí tenemos esa imagen de que es inseguro viajar por las carreteras porque te asaltan, te lanzan clavos y cosas, pero resulta que eso no ha vuelto a ocurrir. Mientras tú viajes de día, no tienes ningún problema», añadió.

Quintero le envió un mensaje contundente a los venezolanos en las carreteras: “¡Denuncien y no se dejen!” y además, reconoció que no viaja en un carro blindado, ni con guardaespaldas.

“Yo viajo normal, acabo de ir a Yaracuy y me vine como cualquier ciudadano en mi camioneta. Entonces, ¿cómo es posible que la inseguridad y delincuencia sean la autoridad? Y eso es lo que ocurre”, añadió.

La viajera destacó que luego de denunciar sobre la inseguridad provocada por funcionarios en las carreteras del país a lo que llamó «la matraca«, Remigio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se comunicó con ella por vía telefónica.

“Remigio Ceballos me llamó por teléfono y me dijo: ‘La gente tiene que denunciar. Nosotros hemos sido muy firmes con eso de que se denuncie’. Él no me dijo que mi denuncia era generalizada”, señaló.

Durante la conversación, la viajera y defensora de la conservación ambiental pudo sentir que Ceballos “estaba como molesto, porque era enfático”, a lo que ella le respondió: “Mire comandante, usted sabe que eso es así y eso se ha denunciado muchísimo”.

Las afirmaciones de Quintero no fueron desmentidas por el ministro, quien hace unos días respondió en una publicación que era “irresponsabilidad generalizar y pretender opacar la labor policial y militar”.

La promotora del turismo venezolano destacó que las alcabalas están desplegadas en todas las carreteras del país, pero es mucho más evidente en la vía de Oriente, los Andes y hacia las zonas fronterizas con Colombia.

«Cuando nosotros fuimos a Táchira fue impresionante la cantidad de alcabalas», sentenció, y llamó a los viajeros a tomar previsiones y llevar sus papeles en regla para evitar malos ratos con la autoridad.

“El asunto está en que tengas los papeles en orden, porque te paran, entregas tus papeles y chao contigo”, acotó. Sin embargo, reconoció que en algunos casos pueden ponerse un poco quisquillosos y comenzar a buscar cualquier excusa para pedir dinero, como un extinguidor de incendios.

Quintero calificó esta situación como un “descaro, porque a veces tú tienes todos los papeles y te dicen: ‘¿No tendrás por ahí pa’ los frescos? Nosotros no hemos comido nada en todo el día’, ‘¿No tendrás por ahí algo para darnos de comida?’, o ‘pásame algo porque si no te dejo el carro detenido’”.

Finalmente, la comunicadora tachó de absurdo que las alcabalas revisen en reiteradas oportunidades los vehículos, cuando recién lo han chequeado otros funcionarios, por lo cual considera conveniente crear algún mecanismo que permita identificar que un carro, autobús o camioneta ya fue revisado. “Ojalá que hubiese algo, como una calcomanía”, puntualizó.

