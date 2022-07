Cómo la clase media desapareció en Venezuela

Con la reducción de su clase media, Venezuela pierde un factor dinamizador de su economía, importante para su estabilidad política, para la defensa y promoción de la democracia, opina Ramón Cardozo.

La democracia venezolana, nacida en 1958, tuvo como uno de sus principales objetivos la ampliación de la incipiente clase media que se venía fraguando en Venezuela durante las primeras décadas del siglo XX.

Según el politólogo Guillermo Tell Aveledo, investigador y Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas, “la democracia venezolana de la segunda mitad del siglo XX se empeñó en crear una equilibrada sociedad de clase media”.

“Por ello, promovió de manera extraordinaria programas de salud, educación y vivienda. Aunque no alcanzaron por completo sus objetivos, ampliaron de forma notoria la clase media venezolana”, agregó.

Abrupta reducción de la clase media en Venezuela

En las últimas décadas, Venezuela no solo ha ido perdiendo su democracia sino también su clase media.

Estudios recientes muestran que hoy en día, la clase media venezolana apenas alcanza una décima parte del tamaño que tenía hace una década, siendo la más pobre de la región.

De esto se habla en el estudio “La clase media en Venezuela”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2021.

Se señala que independientemente de la definición de clase media que se utilice, en los años recientes se ha dado una reducción abrupta del tamaño de la clase media venezolana. Esto, además de una erosión sostenida de sus ingresos.

En estos ámbitos se ha producido una merma de las capacidades gerenciales y técnicas. Esto, a consecuencia de la salida de una gran cantidad de profesionales, que se han visto obligados a emigrar o cambiar de oficio para poder sobrevivir.

Esta situación se ha hecho particularmente evidente en los casos de los sistemas de salud y de educación.

Finalmente, Venezuela ha perdido un factor de estabilidad política, de defensa y promoción de la democracia. Lo anterior, pues las clases medias ayudan a frenar la polarización y son favorables a instaurar regímenes políticos con libertad de empresa, Estado de derecho y un Gobierno responsable ante sus ciudadanos.

¿Cómo recuperar la clase media en Venezuela?

De cara al futuro, el informe Anova concluye que “Venezuela necesitará un programa de rehabilitación y reconstrucción de los ingresos de la clase media, como piedra angular del desarrollo económico futuro”.

“Políticas públicas en beneficio de la clase media deben incluir, pero no limitarse, a aspectos como la reactivación del mercado laboral formal. Se suman las mejoras en la productividad, los salarios reales y las políticas específicas de vivienda”, dijo.

La promoción de una amplia y vigorosa clase media es una necesidad impostergable para Venezuela.

No se puede hablar de una verdadera lucha contra la pobreza si no se garantiza que aquellos que salen de ella no queden expuestos a volver a caer en la miseria. Sólo una clase media estable, como decía el filósofo griego, es garantía de libertad.