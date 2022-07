“El propio gobierno tumbó página del Saime”, afirma experto en sistemas Jesús Lara

El licenciado en Ciencias de Computación Jesús Lara, quien trabajó con varios entes del Estado en Venezuela, asegura que la caída de la página del Saime se debió a que se está buscando mudar el sistema a una plataforma de la compañía privada argentina Exclé porque el organismo de rige los procesos de identidad en el país trabaja con un sistema ya muy viejo (Oracle) que está presentando fallas porque de hecho está ya desactualizado y no hay asistencia para Venezuela.

Un negocio para instalar la data del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) correspondiente al servicio de emisión de pasaportes en una nueva plataforma asentada por una empresa privada de origen argentino y denominada Exclé, es lo que hay detrás de la caída que experimentó la página web del organismo que rige los procesos de identidad en el país

El sitio web del Saime estuvo caído durante tres semanas a partir del 20 de junio, pero en ese tiempo quedó en evidencia que se intentaba instalar un nuevo servidor. Esta es la conclusión a la que llegó el licenciado en Ciencias de Computación Jesús Lara, quien trabajó en Venezuela en varios entes del Estado y afirma conocer de primera mano el funcionamiento de los sistemas informáticos que están integrados en el Saime.

Jesús Lara laboró para Pdvsa, Cantv y el Ministerio de Finanzas, es desarrollador de software y cuenta con una maestría en Ciencias de la Computación. Actualmente reside en España y a través de su cuenta en la red social Twitter @phenobarbital ha dado detalles de lo que ha estado ocurriendo con la página del Saime desde su caída.

El experto ha hecho los seguimientos pertinentes y ha mostrado las capturas de pantalla de lo que ha encontrado en sus indagaciones y que, asegura, soportan su afirmación, según la cual se le está dando la parte del sistema del Saime que tiene que ver con los trámites de pasaporte a la empresa privada Exclé, que es la que instaló el monedero Patria, la moneda virtual del Estado, petro, y el sistema automatizado del Banco de Venezuela, que por cierto estuvo caído meses atrás cuando precisamente se estaba instalando el nuevo sistema, tal como ocurrió con el del Saime.

El Saime trabaja con un sistema desactualizado

«El Saime, desde hace muchísimos años, trabaja con una plataforma casi toda basada en Oracle, que es una empresa muy famosa en el mundo comercial. El problema técnico que ellos tienen, creo, es que todo está muy casado, muy interconectado con esa compañía, ya que, según me cuentan algunos amigos que trabajaron allí, hasta los usuarios y claves que se utilizan para entrar al registro en el (Aeropuerto Internacional de) Maiquetía, es decir en la intranet que se usa para acceder al sistema de validación del pasaporte funciona con ese sistema», explica Jesús Lara.

Indica que el sistema comenzó con un desarrollo in house (literalmente en casa) que significa que había venezolanos detrás de esa plataforma desarrollando aplicaciones alrededor, hasta que, estando Tareck El Aissami en el Ministerio del Interior, Justicia y Paz (2008-2012), entró en escena una empresa cubana que se llamaba Albet, «que fue la que automatizó el Saren (Servicio Autónomo de Registros y Notarías); hizo el Guardián del Alba; controlaba el Distrito Tecnológico de Pdvsa; estaba en Cantv, y obviamente tenían también que darle parte de la plataforma del Saime».

Recuerda el entrevistado que, para el Saime, montaron una aplicación web para que las personas pudieran acceder y solicitar citas, pagar pasaporte, y que ha funcionado hasta el presente.

Sin embargo, cuenta Jesús Lara, la versión de PHP, que es un lenguaje de programación, con el que trabaja el sistema del Saime, es la versión 5.3, que dejó de existir en 2009.

«Imagínate lo antiguo que es el software que está corriendo actualmente el Saime que, de hecho, usan una versión de un framework (armazón), que es como una especie de entorno de desarrollo para ese lenguaje de programación, que se llama Yii, el cual ya no existe, y el desarrollador ya no está trabajando para ellos, así que no puedes decir que vas a tener soporte, porque esa gente emigró a otro framework”, comenta Jesús Lara.

La teoría que maneja Lara es que la caída de sitio web del Saime se debió a que se intenta cambiar el sistema.

«Es la especulación, de hecho, yo me entero simplemente porque vi que era trending topic, (tendencia en las redes sociales) por mi hermana, que tenía que hacer unos trámites y me entero que dice Saime caído. A mí me llamó la atención algo muy interesante y es que, si se hackea un sistema, tú no puedes acceder al sitio, pero aun así sigue siendo indexado por Google, que es una plataforma de búsqueda que lo que hace es indexar páginas web, pero en este caso, la página desapareció de los DNS, que son las tablas de direcciones de dominios que se traducen a direcciones físicas apuntando a un computador encendido en cualquier parte del mundo», precisa Jesús Lara.

Por ello, está convencido de que en el Saime se cometió el error de decir que se había caído la plataforma y resulta que cuando se buscaba en Google la dirección, la página no aparecía, es decir, fue borrada del DNS y eso solo lo podían hacer ellos mismos.

«Ellos son los que controlan el DNS y si alguien de ellos se metió, precisamente el día en que se cayó y borró el dominio que está afectado y guarda y reinicia el DNS, a partir de ahí el DNS ya no sabe quién es trámites.saime.gob.ve. Entonces fueron ellos, era evidente, porque fue un cambio de los DNS que hizo desaparecer la página de la Internet», argumenta Jesús Lara.

Abunda en lo que para él son las evidencias diciendo que, cuando alguien conoce la dirección IP, que es la dirección física del computador que contiene el sistema, puede buscarlo en internet, y en el caso del Saime, se verificó que el computador estaba activo, encendido, pero no respondía al nombre de tramites.saime.gob.ve.

«Contacté a varios amigos, diciéndoles esto desapareció; y un amigo me confirma que tampoco la ve y ahí es cuando hago el tuit diciendo esta plataforma no la tumbaron, no la hackearon esta gente (el gobierno) la quitó, porque explícitamente veo un cambio, porque lo que pasa es que los cambios de los DNS son públicos, o sea, eso se puede traquear, puedes revisar en páginas que llevan el histórico de los DNS y ves cómo la gente del Saime hizo un cambio el 17 de junio que se aplicó al día siguiente, en el cual se ve que ellos borran trámites.saime.com.ve», explica Jesús Lara.

Continuando con la triste historia del #SAIMEcaido, una de las cosas que más me llamó la atención es que «https://t.co/hXDFPsyn4E» desapareció de las búsquedas de Google, una razón para esto suceda es que el registro de DOMINIO haya sido borrado, lo cual, es cierto.

¿Lo vemos? pic.twitter.com/ra64tENp0s — Jesus Lara (@phenobarbital) July 10, 2022

Indica que hay un segundo subdominio que se llama Saime.app, que ha confirmado es de la gente del Saime, y su existencia demuestra que tienen la intención de montar una aplicación Android o iOS porque .app es un dominio para aplicaciones Android.

«Ellos tienen algo instalado en la plataforma de Google que redirecciona a trámites.saime.com.ve, entonces ya ahí todo cuadraba, es decir, mira, aquí tengo un dominio directo que no controlan ellos directamente porque está en Google y que apunta a trámites.saime.gob.ve, que está caído y no existe como dirección”, agrega.

Insiste en que están registradas las pruebas de que hicieron un cambio en los DNS el día 17 de junio, aplicado el día 18 y otro cambio el día 21. «Se ve que hay cambios en los DNS, traqueados por servidores de internet a nivel global, el 20 de junio desaparece tramites.saime.gob.ve».

El negocio

Cuenta Jesús Lara que, luego de que se cayó la página del Saime, apareció un servidor con una dirección casi idéntica, con la única diferencia de que el servidor no está en el Saime, ya que la dirección IP apunta a una empresa privada que es proveedor de internet en Venezuela que se llama Cyberlink ISP. C.A.

«Cuando revisamos el certificado de seguridad —que lo debe tener toda página web y es un certificado de seguridad al que se le llama SSL—, dicho certificado está firmado por una empresa que se llama Exclé Venezuela; entonces, ya ahí, dos más dos son cuatro. Aquí hay una empresa que está queriendo montar una plataforma de pasaportes ajena, ya que, de hecho, no está corriendo el software dentro de la plataforma del Saime», asegura Jesús Lara.

Todo el mundo cuestionaba, con lo del #SAIMECaido, sobre si esta gente era capaz de tumbar por un mes un viejo sistema (y tener meses con subsistemas detenidos) para simplemente darle el negocio a otra gente.

Pues sí, y aquí está la prueba: https://t.co/MypTBzxpgy pic.twitter.com/yjgkVInamt — Jesus Lara (@phenobarbital) July 15, 2022

Estima que, probablemente, fue un error el que quedara a la vista ese nuevo enlace, porque se supone que el público no debe estar viendo la plataforma en desarrollo de un software. «Es un error garrafal por parte de quien está llevando eso», acota.

Refiere Jesús Lara que mucha gente creyó que era la plataforma sustituta porque estaba accesible, públicamente, en una página web. «Tú podías meter usuario y clave y le dabas a aceptar y era idéntica la página del Saime, pero ahí fue cuando nos dimos cuenta de que, primero, no está en el Saime y, segundo, está firmado por Exclé Venezuela, entonces dijimos aquí está una gente queriendo montar una plataforma paralela del Saime».

Indica que unas horas más tarde, luego que advirtiera todo esto en Twitter, el servidor en desarrollo fue tumbado y poco después se reactivó el de tramites.saime.gob.ve.

«Ahí también se les desmonta el comunicado del Saime, en el que ellos dicen que, bueno, que es debido al bloqueo, que ellos no tienen acceso, porque se trata de la misma plataforma que estaba en funcionamiento; es el mismo Oracle, con el mismo PHP, es decir, lo levantaron nuevamente», argumenta.

Resalta Jesús Lara que Exclé Soluciones Biométricas es una empresa argentina, cuyo dueño se llama Carlos San Martín, y que fue una de las empresas proveedoras de los capta huellas en la época del CNE durante la gestión (2005-2006) de Jorge Rodríguez como presidente del organismo.

«Esta gente (Exclé) empieza a ganar popularidad, cuando nombran superintendente de criptomonedas a Yoselit Ramírez, entra esta gente, que de la noche a la mañana les montó una plataforma de blockchain (cadena de bloques) basada en una criptomoneda que se llama Dash y montaron el petro; se asociaron con un venezolano y por eso tiene figuras jurídica en Venezuela, incluso están en el Registro Nacional de contratistas», relata.

Indica que, seguidamente, sacaron el monedero Patria, variación del monedero petro que permitió cobrar bonos.

«Cuando les dieron (para su administración) el monedero Patria se dieron cuenta de que les podían dar el Carnet de la Patria y luego el sistema de biopago para la gasolina; los aparatos de biopago los ponen ellos, porque ellos son especialistas en eso», señala Jesús Lara.

A continuación, siempre de acuerdo a la versión de Jesús Lara, Exclé Venezuela asume el sistema del Banco de Venezuela, y eso fue lo que produjo la caída del sistema de esta entidad bancaria en septiembre de 2021.

«A esta gente le dieron todo; eso fue cuando esa caída de del Banco Venezuela que de repente se cayó y a los días apareció una nueva plataforma que la montó Exclé», precisa.

En su opinión, está claro que se trata de un modus operandi, mediante el cual dicen que un sistema no sirve, se ponen a levantar uno nuevo, tumban la página y luego salen con una nueva plataforma.

Incapacidad para cambiar la plataforma

Estima Jesús Lara que el gran problema que tiene el Saime con su sistema informático es que la gente que lo montó ya no trabaja allí o ni siquiera está en el país, por lo que no hay personas capacitadas para mantener esa plataforma de manera correcta.

«Lo que no han sabido hacer es una transición correcta. Ellos pensaron que tumbando esa página y levantándola en 30 días, pues la gente se lo iba a calar, como se calaron la caída del Banco de Venezuela o la del Banco del Tesoro, porque ya ha ocurrido antes, pero creo que ellos enfrentan el gran problema de que, con respecto a los pasaportes, no solamente se trata de darle a una impresora para imprimirlos, estamos hablando de la Intranet que controla a los accesos fronterizos de todo el país», advierte.

Comenta al respecto que ha leído tuits de personas simpatizantes del chavismo que han contado que, cuando pasan por la frontera (entre Colombia y Venezuela), en San Antonio (del Táchira) le están dejando unas capturas de la cédula al funcionario porque no tienen intranet para hacer el registro del registro de entrada al país. «Te están sellando el pasaporte, pero ese sello no tiene un correspondiente registro de entrada», subraya.

«Eso era un total desastre. Yo me imagino que esta gente no se había percatado de la dimensión del trabajo que les toca. Es una plataforma de intranet que tiene que llevar todo lo que es la gestión de cédula, pasaporte, ingresos al país, salidas y todo lo demás. No es solamente imprimir pasaporte».

Insiste en que existe riesgo, al tratarse de una plataforma vieja, de que mucha información se pierda al querer pasarla a una plataforma más nueva.

«Durante la acción se pueden corromper los datos, eso le ha pasado a cualquier empresa grande con ingenieros dedicados a ello, así que, obviamente, no creo que no le pase a Saime que no tiene el personal adecuado», expresa.

Agrega que, a pesar de que la de los trámites del pasaporte es una aplicación, la misma es simplemente una fachada, porque detrás de ella hay personal humano haciendo gran parte del trabajo manualmente.

«Cuando tú pagas la verificación, y con base en eso el Saime te carga la cita, entonces hay un período en el que ya tú pagaste, pero no tienes cita porque no es que el sistema genera una cita porque pagaste, es porque hay un humano involucrado, que debe verificar y asignar la cita. Entonces hay un humano imprimiendo y engrapando pasaportes y ninguno quiere una cola inmensa de trabajo, por eso hay esas limitaciones», explica.

Descarta, finalmente, que pueda perderse la información correspondiente a la identificación de los ciudadanos, la cédula de identidad, porque la misma involucra mucha más tecnología y además existen réplicas de la data del Saime en Maiquetía. No obstante, ante todos estos cambios tecnológicos que está adelantando el gobierno, no descarta que puedan producirse algunos problemas con respecto a la identidad próximamente.

«Es poco probable que alguien pierda su identidad, porque la identidad está casada con múltiples estructuras que no tienen nada que ver con pasaporte y cédula. Pero mi temor es que esta gente se le ocurra también… es que muy probablemente todo esto sea parte de lo que se conoce como la elusión de sanciones, es decir, esta gente quiere seguir usando Oracle, pero como ahora Oracle no le va a vender licencias, entonces la venderán a una empresa argentina que la instalará en un servidor venezolano», concluye.

