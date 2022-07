Horóscopo del 20 de julio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 20 de julio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este miércoles 20 de julio, estos son los horóscopos del día para que sepas cómo le irá a tu signo del zodiaco en el ombligo de semana.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

VIRGO

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Este miércoles es un buen día para salir de tu aislamiento y reclamar tu espacio y tu valía. Los fracasos pesan, pero más pesará una vida de arrepentimiento. Recuerda que al final de cuentas no hay nadie a quien debas complacer que no seas tú mismo. No hay nadie más que deba darte una segunda oportunidad que tú mismo.

TAURO

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente es un buen día para elegir un nuevo rumbo. Las cosas te van bien, pero ese estado no va a durar para siempre. Y para cuando el momento de dar el salto te encuentre listo, debes tomar medidas y realizar aprendizajes. De manera que, para atraer la ventura, vete en dónde quieres estar en unos años, y traza un plan para que puedas alcanzar tus metas.

GÉMINIS

Debes llegar a acuerdos contigo mismo. Según los horóscopos este miércoles hay asuntos pendientes que resolver a nivel psicológico que te niegas a tratar. No sabes quién es la persona ideal, en todo caso, para ayudarte en ese tema. Lo cierto es que esa persona eres tú mismo, y el proceso que debes seguir es el de perdonarte.

CÁNCER

Hay días en los que lo que cuenta es, sencillamente, pasarlo bien, disfrutarse el uno al otro, sin prisas ni compromisos. Hay que poner muros entre ustedes y aquellos afectos y obligaciones que les reclaman. Hoy se les permite darles la espalda y hacer un aparte. Nada más que celebrarse el uno al otro.

LEO

Los horóscopos dicen que debes ser paciente, tu mejor época del año está cerca y tienes que escapar de la tristeza, pues en ti tiene un efecto inmovilizante, y de enraizar puede llevarte a periodos delicados. No te quedes a solas hoy. Sal con tu pareja, con amigos o con tu familia, y no la dejes hundirte las garras en el corazón. Es vital que hagas del movimiento el antídoto que necesitas.

LIBRA

Este miércoles tu pareja tendrá un problema relacionado con su familia, algo relacionado con la salud o con la economía. Debes estar ahí a su lado, sin reservas, aunque tu pareja no haya estado para ti en una situación similar. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, para inaugurar un nuevo orden, más equitativo, entre los dos.

VIRGO

Cuando el invierno acecha fuera de la casa, con su oscuridad y con sus sombras, hay que invocar a la primavera que solo puede darnos el amor. Hay que cerrar filas el uno junto al otro. Cuando las malas noticias amenazan, hay que acercarse, besarse, ser uno mismo. Esa es la manera de vencer a través del amor. Es tiempo de invertir, pero no lo que tú crees. No se trata de poner más dinero, sino de invertir tiempo.

ESCORPIO

Esa deuda que se niegan a pagarte bajo diversos pretextos es mejor que a dejes a un lado. Te será pagada, pero no en las fechas que te han prometido. Según los horóscopos es mejor no contar con ese dinero, si bien no debes dejar de pedir lo que es tuyo por derecho. Van a honrar tu deuda, pero debes ser más paciente para que la recompensa llegue, recuerda que todo pasa cuando tiene que pasar.

SAGITARIO

Este es un buen día para comenzar de nuevo con una práctica que dejaste olvidada: llevar un registro de tus avances, de todo lo relacionado con tu salud. De modo que, de aquí en adelante, al menos una vez una semana, mide tu estatura, tu peso y tu nivel de grasa corporal. Solo si te conoces a fondo podrás mejorar. Retomar la disciplina es fundamental para ti, eres un signo de fuego y necesitas donde canalizar toda esa energía.

CAPRICORNIO

Es más ciego quien no quiere ver que quien no puede. Y este es un buen día para abrir los ojos. La causante de estas tensiones dentro de tu pareja tiene nombre y apellidos, y a ella hay que reclamarle estas maledicencias que ha difundido para hacerles daño. De otro modo no parará de hacerlo

ACUARIO

Mhoni Vidente dice que la debilidad que hoy sientes tiene más que ver con lo anímico que con lo físico. Es por ello que la mejor estrategia para combatirlo y remediarlo es insuflarte de entusiasmo. Y es que al final tienes razones para tenerlo. Estás sano, puedes trabajar y tienes toda una multitud de personas que te apoyan.

PISCIS

De acuerdo con los horóscopos de este miércoles, la Luna está alta en tu Cielo, algo que te beneficia para reforzar tus ciclos naturales y conectar con tu ser interior. Para hacer esta tarea más sencilla, enciende esta noche una vela plateada en el centro de un espejo de agua, que hayas forrado en un recipiente de color plata. Acepta la bendición del satélite mayor.