La Vinotinto se juega el pase a las semifinales de la Copa América Femenina contra Argentina

La Vinotinto enfrentará este jueves a Argentina para definir al último clasificado a las semifinales de la Copa América Femenina, un duelo válido por la última jornada del Grupo B en la que Perú, ya eliminada, cerrará su participación frente a la líder Brasil.

Argentinas y venezolanas, igualadas con 6 puntos, medirán fuerzas a partir de las 8:00 pm (hora venezolana) en el Estadio Centenario de Armenia (centro-oeste).

A la Albiceleste le bastará con un empate para avanzar, pues le gana en este momento el segundo lugar de la tabla a la Vinotinto por diferencia de goles, mientras la Canarinha es primera con 9 unidades y ya está clasificada a la fase final del torneo. Ambos conjuntos perdieron goleadas ante Brasil por igual marcador (4-0), pero doblegaron a Uruguay y Perú

La selección venezolana viene golpeada tras caer por 0-4 ante Brasil en la cuarta jornada, un resultado del que necesita reponerse para soñar con clasificar.

La italiana Pamela Conti, seleccionadora de Venezuela, afirmó tras el juego que se deben tomar las cosas buenas que se han hecho en el torneo para mejorar y sacar un buen resultado en la jornada final que le permita a su equipo jugar las semifinales.

«Aunque estamos hablando de una derrota, el balance está entre positivo de algunas cosas y negativo de otras. No nos vamos felices, pero al mismo tiempo estamos acá para mejorar y que estos pequeños errores que hemos cometido, no vuelvan a pasar», añadió Conti.

Para conseguir la clasificación, la estratega contará en este encuentro con toda su artillería pesada, liderada por la atacante Deyna Castellanos, Ysaura Viso y Oriana Altuve.

Deyna Castellanos califica de una final este partido contra Argentina

«Es una final», analizó por su parte Castellanos. «Lo sabíamos desde antes de empezar la Copa, que ese era un partido definitorio para nosotros, queríamos sumar de a tres (en) todos los partidos (diferentes al de Brasil) para que cuando nos encontráramos contra Argentina jugar esa final», añadió.

Por su parte, las dirigidas por Germán Portanova tratarán de mostrar el fútbol con el que golearon 4-0 a Perú y 5-0 a Uruguay, que tuvo como principal protagonista a Yamila Rodríguez, atacante de Boca Juniors, y a la lateral Eliana Stábile.

«Va a ser un partido difícil. No es que los otros hayan sido fáciles, hicimos méritos para buscar situaciones y convertirlas; sin embargo, el partido que viene va a ser a morir, no solo para ellas sino también para nosotras. Sabemos que cuando juegan con Argentina las otras selecciones se transforman también», expresó Soledad Jaimes, quien no ha podido debutar en el torneo por una lesión.

