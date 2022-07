Los detalles escalofriantes sobre el asesinato de un miembro del equipo de «La Ley y el Orden» en el set

Un miembro de la tripulación de LAW & Order: Organized Crime que fue asesinado a tiros por un atacante misterioso ha sido identificado como Johnny Pizarro, de 31 años.

Por The Sun

El padre de tres hijos estaba sentado en un automóvil el martes por la mañana cuando recibió un disparo en la cara y el cuello mientras trabajaba en Brooklyn, Nueva York, para la tercera temporada del programa, dijo la policía de Nueva York a The US Sun.

NBC y Universal Television confirmaron la muerte en un comunicado y dijeron que están trabajando con la policía mientras investigan.

“Nos entristeció mucho y nos conmocionó escuchar que uno de los miembros de nuestra tripulación fue víctima de un crimen esta mañana y murió como resultado”, dijo la cadena.

La víctima estaba dentro de su vehículo en Greenpoint cuando una persona desconocida se acercó al automóvil, abrió la puerta y comenzó a disparar, dijeron las autoridades.

JUST IN: A 31-year-old New York man Johnny Pizarro was shot and killed early Tuesday working at a filming location for the TV series “Law & Order: Organized Crime” before filming was scheduled to start for the day. #shooting pic.twitter.com/IcF1Rqmn4y

Johnny Pizarro Jr. (pictured below) was shot dead in NY on Tuesday morning while working on the set of Law & Order: Organized Crime.

When reached by phone, his dad said he is heartbroken over his son’s death and fears the shooting may have been targeted. https://t.co/bclcyI4HXL

— Luke Kenton (@Luke_Kenton) July 19, 2022