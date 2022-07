México | Journey se presentará en la Arena CDMX y Monterrey en septiembre

La legendaria banda de rock multi-platino de San Francisco, Estados Unidos, integrada por Neal Schon, Jonathan Cain, Deen Castronovo, Arnel Pineda, Jason Derlatka y Todd Jensen, se presentará en la Arena CDMX y la Arena Monterrey en el mes de septiembre del 2022.

Con su nuevo disco, ‘Freedom’, la banda se presentará en México para continuar sumando nuevos fans a su ya larga lista de seguidores que desde sus inicios en 1973, se mantienen pendientes de sus ya, clásicos temas como: Mystery Mountain, I’m gonna leave you, Of a lifetime, People, Don’t stop believin, When you love a woman, y muchos éxitos más, que seguramente podremos escuchar en estas presentaciones.

Las fechas en las que podremos escuchar a esta gran banda será:

Ciudad de México: 30 de Septiembre 2022, Arena CDMX

Monterrey: 28 de Septiembre 2022, Arena Monterrey

Sin duda, luego de varios años de ausencia y con 15 nuevas canciones de este nuevo álbum, el grupo está más que ansioso para brindar a su público un concierto como pocas veces se ha visto.

Información General

Arena Monterrey:

Venta al Público en General: A partir del viernes 22 de Julio del 2022.

Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, Palacio de Hierro, en Taquillas de la Arena Monterrey e Innova Sport.

Arena CDMX: