Piden cancelar Los Picapiedra por violencia contra la mujer

Los Picapiedra fue una popular serie animada estrenada en 1960 que actualmente se puede disfrutar por HBO Max, sin embargo, uno de sus episodios ha causado polémica entre los usuarios de TikTok y han pedido que dejen de verla por los mensajes donde normalizan la violencia contra la mujer.

Fue la usuaria @kellyhe21, quien compartió en su cuenta de TikTok el fragmento de un episodio donde Los Picapiedra y Los Mármol sospechan que su vecino asesinó a su esposa, y cuestionó que las personas acepten ese tipo de contenidos, pero intenten censurar Lightyear por el beso de una pareja LGBT.

En el video que se viralizó se aprecia a Vilma y Betty platicando de las peleas constantes de sus vecinos, mientras que Pedro y Pablo los espían por una ventana y dicen que “ya va a empezar la función”, pero luego se quejan porque su vecino cierra la cortina y ya no pueden ver lo que pasa.

Posteriormente el vecino llega a la casa de Pedro Picapiedra y le pide prestada una pala, a lo que le responde a modo de broma que si no la quiere para un asesinato. Mientras que los personajes le piden conocer a su esposa, pero el vecino les responde que no será posible porque la mando de viaje y la noticia “la dejó fría y muda”.

El video ya suma más de 4.8 millones de reproducciones en TikTok y dividió opiniones, algunos criticaron al programa porque se suponía que estaba dirigido para un público infantil, mientras que otros comentaron que en realidad el episodio era un homenaje a Alfred Hitchcock y su película «La ventana indiscreta», mientras que el vecino no había asesinado a su esposa y solo era arqueólogo.

“Éramos tan inocentes que no sabíamos”. “Y eso pasa con varias caricaturas y películas, antes me daban risa pero ahora entiendo y veo todo con más claridad”. “Es una referencia a un película ,no lo saques de contexto, no es burla ni nada”, le comentaron algunos usuarios.

