Revelan video de Chyno Miranda en clínica de rehabilitación

A través del programa Chisme No Like se mostraron fotografías y videos del cantante venezolano Chyno Miranda en rehabilitación.

En el show de Elisa Beristain y Javier Ceriani difundieron imágenes inéditas del artista criollo desde el centro de rehabilitación de Drogas y Alcohol «Tía Pancha» donde Chyno se encuentra en Caracas, Venezuela.

Por este motivo, el conductor de televisión argentino publicó un video del cantante venezolano donde se le ve comiendo y otro donde está entrenando y aseguró Ceriani que es en el gimnasio que está dentro de la clínica. Asimismo, afirmó que sentía lástima al ver a Miranda solo y en esa situación tan precaria.

Seguidamente, Ceriani se pronunció luego de las imágenes expuesta de Chyno, expresando “A mí me dio tristeza, yo lo vi brillar arriba del escenario. Cuando usted lo vea solo en esa habitación, a mí me rompió el alma” expresando con cara de preocupación, además también le deseó una pronta recuperación para que saliera de este sitio, concluyendo «La realidad es que muchos cantantes terminan así, ojalá sobreviva a esto, Chyno te encontramos, te queremos».

La enfermedad que tiene Jesús Miranda es neuropatía periférica, que se le diagnosticó después de que padeciera de covid-19, sin embargo Javier Ceriani ha asegurado en reiteradas ocasiones que Chyno está internado en esta clínica por problemas de droga, lugar donde también se encuentra un sobrino del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En Chisme No Like también mostraron otras imágenes del cantante con su madre, Ceriani afirmo que le estaba celebrando un cumpleaños, señalando que aunque el artista tiene acceso restringido al teléfono y visitas de amistades para no perturbar su salud mental, se dice que de vez en cuando su familia lo puede ver.

Finalmente, usuarios que han visto el video aún se debaten si en realidad el del video es el cantante, pues luce muy lejos de cómo se veía la última vez que apareció públicamente, agregando que se le ve con problemas de sobrepeso.

