Bachelet llega a Chile tras dichos a favor del Apruebo

La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llegó a Chile, horas después de haber confirmado su postura a favor del Apruebo en el plebiscito de salida por la nueva Constitución, el próximo 4 de septiembre.



De acuerdo a fuentes del Partido Socialista (PS), la exmandataria de Chile habría llegado al país por su “agenda personal”, tras sostener una serie de reuniones con altos funcionarios del Estado peruano, en el país vecino.



Tras dejar Perú, Bachelet abordó un vuelo desde Lima a Santiago.



Desde el PS reconocieron que quieren sostener reuniones con la exjefa de Estado para que participe en la franja por el Apruebo.



Durante su visita en Perú, se reunió con el canciller César Landa y con el ministro de Justicia peruano, Félix Chero.



En medio de la visita, en un punto de prensa, Bachelet aseguró tener “una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, estoy por el Apruebo”.



“Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé’. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo”, afirmó.



De esta manera. Bachelet se distanció de lo expresado por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien manifestó que votará Rechazo, y del exmandatario Ricardo Lagos, quien no ha dejado muy en claro si el 4 de septiembre votará Apruebo o Rechazo.

Con información de La Nación