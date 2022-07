España | «No habrá reforma hasta que ERC diga sí»

Mientras Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) «no diga sí, no habrá reforma del modelo de financiación autonómica» en esta legislatura. Con esta contundencia se ha manifestado el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo hoy, en Valencia, acerca de una de las cuestiones capitales, tanto en territorio valenciano como en el resto de las autonomías. El líder popular ha denunciado lo que considera «engaño» del presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez en el nuevo sistema de financiación en una autonomía, la Valenciana, que, junto a la Región de Murcia, es la peor financiada en todo el Estado.

Feijóo se ha referido a esta cuestión como un asunto «de enorme trascendencia y complejidad», lo cual -ha añadido- «no significa que no haya que abordarlo». En esta legislatura «nos han engañado», ha dicho Feijóo, que ha fundamentado esta afirmación en que el Gobierno de Sánchez dijo a las Comunidades que iba a promover ese nuevo sistema y aún no se ha propuesto «nada» cuando la legislatura afronta su recta final.

Para Feijóo «estamos sufriendo el sistema pactado por el Partido Socialista y el tripartito de Cataluña» en 2009, lo que le ha llevado a concluir que el sistema de financiación vigente es el del PSOE, mientras que para él, y en consecuencia para el PP, el modelo es el «del coste real de los servicios» y en ese coste él entiende que la población es determinante.

En este sentido, ha sostenido que las Comunidades con menos ingresos por población real ajustada son la Valenciana y Murcia: ambas «tienen una infrafinanciación, porque están muy por debajo de la media de financiación por población ajustada». Ese, según ha dicho, es el modelo actual que tenemos y, por tanto «sí es prioritario actualizar ese modelo»

Feijóo ha explicado que la reforma de la financiación autonómica no se ha llevado a cabo aún porque el Gobierno de Sánchez no puede sacar adelante ninguna propuesta sin el visto bueno de ERC, que es su socio parlamentario «y lo que interesa a la mayoría de las Comunidades, probablemente, no le interese a ERC». Por tanto, «mientras ERC no diga que sí, no habrá modelo de financiación en esta legislatura».