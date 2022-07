HBO reveló el tráiler oficial de la precuela de «Game of Thrones»

La serie “House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”, estrenó este miércoles su tráiler oficial justo antes de que se presente oficialmente en la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento que arranca el jueves en San Diego (EE. UU.).

A pesar de que HBO lleva un tiempo publicando breves avances, el de hoy roza los tres minutos de duración y permite ver cómo será esta historia de ficción que se estrenará el próximo 21 de agosto y está llamada a continuar el éxito de su antecesora, una de las series más famosas de la historia con récord de 59 victorias en los premios Emmy.

Las primeras escenas del tráiler anticipan que el trono de hierro, los dragones y las luchas continuarán en esta nueva etapa.

Asimismo, entre los escenarios se aprecian ubicaciones de la geografía española como la Plaza Mayor de Trujillo, ambientada con un mercadillo medieval y la escultura de un dragón.

Las expectativas por “House of the Dragon” son tan altas que su presentación es el plato fuerte de la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento en la que pesos pesados como Marvel, Disney y Warner Bros. presentan sus novedades.

La serie tendrá diez capítulos y estará basada en la novela “Fire &Blood”, de George R. R. Martin.

Su historia está ambientada 200 años antes de que comenzara la guerra por el Trono de Hierro y se centra en el devenir los Targaryen, antepasados de Daenerys.

