Hombre asesinó a su exmujer de tres tiros en Cartanal

Diana Melania Sierra Castillo, de 38 años, fue asesinada de tres impactos de bala en la casa de su progenitora. La policía señala del crimen a Edgar Casimiro Arteaga (45 años), expareja de la víctima.

El crimen ocurrió a las 6:00 am del miércoles, 20 de julio, en el sector Los Cuatro Pozos de la Urb. Santa Bárbara de Dos Lagunas, en la parroquia Cartanal del municipio Independencia de los Valles del Tuy, estado Miranda.

Familiares de la mujer contaron a la policía que Arteaga tocó la puerta de la residencia de su exsuegra y Sierra Castillo la abrió. Una vez dentro del inmueble, el hombre sacó un arma de fuego, insultó a su exmujer y le disparó en siete oportunidades. Solo tres balas alcanzaron a la víctima en sus piernas.

Después del ataque, el agresor huyó con el hijo de ambos, un adolescente de 16 años, quien presenta discapacidad motora. Además, cargó con algunos objetos de valor.

Diana Melania Sierra fue auxiliada por sus familiares y llevada a un centro de salud local. Luego fue referida al Hospital General Simón Bolívar de los Valles del Tuy, con sede en Ocumare, donde murió la mañana de este jueves 21 de julio.

Sin insumos ni ambulancia

Familiares de Diana Melania Sierra Castillo denunciaron que su descendiente no recibió la atención médica requerida. «En el hospital de Ocumare no funcionan los quirófanos, no hay especialistas, medicamentos ni equipos», declararon a El Pitazo en los predios de la morgue.

Dijeron además que la mujer debía ser trasladada de emergencia al hospital Dr. Miguel Pérez Carreño de Caracas, pero no había ambulancia. Buscaron ayuda en instancias oficiales, pero no recibieron respuesta y Sierra Castillo murió.

Constantes maltratos

Las diferencias entre Diana Melania Sierra Castillo y Edgar Arteaga comenzaron en diciembre de 2021. Los parientes de la mujer atribuyeron los problemas a celos injustificados por parte del hombre.

A partir de ese momento, Sierra Castillo decidió separarse de su marido. “Él constantemente la maltrataba y le enviaba, vía WhatsApp, fotos de cementerios y tumbas como sentenciando su muerte. Quería atemorizarla”, dijo un allegado a El Pitazo.

Los parientes de la mujer piden que se capture al homicida y se haga justicia. Presumen que el hombre está internado en una zona boscosa del Tuy o escapó hacia La Guaira.

Rosanna BattistelliSucesos

