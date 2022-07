México | FGJ-CDMX: Juez vinculó a proceso a 8 ex servidores públicos, por colapso de la Línea 12 del Metro

Tras una audiencia que superó las 24 horas, la Fiscalía capitalina logró vincular a proceso a ocho ex servidores públicos, por su probable participación en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, en el caso del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro, así lo señaló el Vocero Ulises Lara López.

“Las imputaciones realizadas por esta Fiscalía señalan que los ex servidores públicos tenían una responsabilidad clara, indubitable, contaban con el nivel de mando, la expertiz necesaria y un conocimiento amplio del tema en cuestión”.

Aunque Lara López no hizo públicos los nombres de los funcionarios, se trata de:

• Enrique Horcasitas, ex Director del Proyecto Metro.

• Moisés Ponce Guerrero, ex Director de construcción de obras.

• Juan Antonio Giral y Mazón, Director de diseño de obras civiles.

• Enrique Baker Díaz, Subdirector de estructuras e ingeniería.

• Ricardo Pérez Ruiz, Encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural.

• Juan Carlos Ramos Alvarado, Residente de obra tramo “Olivos-Tezonco”.

• Fernando Amezcua Ordaz, ex Director General de supervisión de obra.

• Fernando Ramiro Lalana, ex Director de coordinación de supervisión de obra.

El funcionario enfatizó que los Ministerios públicos presentaron ante la autoridad judicial diversos datos de prueba obtenidos de investigaciones científicas irrefutables que forman parte de la teoría del caso.

“Para lo anterior, la Fiscalía conformó un equipo multidisciplinario de profesionales en diversas materias que han trabajado con nuestros judicializadores para la formulación de las imputaciones referidas”.

Así mismo, dijo que se presentaron miles de diligencias, dictámenes periciales, inspecciones oculares y testimonios realizados hasta el momento lo que refrendan el compromiso de la fiscalía para que el colapso en la Línea 12 del Metro no quede impune.

“Tras ser vinculados a proceso, a los ocho ex servidores públicos les fueron dictadas medidas cautelares que van desde la presentación periódica durante el tiempo que dure el proceso, hasta la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas, siempre que no atente contra su derecho de defensa”.

El también Coordinador de Asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) enfatizó que para cinco de los imputados además, el Juez de la causa determinó la prohibición de salir del país sin autorización y poner a resguardo de la Unidad de Gestión Judicial el pasaporte de cada uno.

“Asimismo, se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria”.

Ulises Lara, dijo que este es un día particular ya que señala que se va por el camino correcto en la búsqueda de justicia en el caso de la Línea 12 del Metro.

“Hoy más que nunca, refrendamos nuestra solidaridad y compromiso con las familias de las 26 personas que perdieron la vida y de quienes resultaron con lesiones el 3 de mayo de 2021, fecha en la que colapsó una sección de la parte elevada de la llamada Línea Dorada, en el tramo comprendido entre las estaciones Olivos y Tezonco”.

También señaló que las autoridades del Gobierno de la Ciudad, como de la propia Fiscalía, han dedicado todos los esfuerzos que sean necesarios para el acceso a la justicia, tanto legal, como restaurativa, que garantice conocer la verdad y la no repetición de los hechos.

“En esta Fiscalía cumplimos con la obligación constitucional de procurar justicia a través de la investigación penal, así como de la revelación pública y completa de la verdad; todo, encaminado a conseguir el castigo para los posibles responsables, así como la reparación integral del daño, que significa la asistencia a las víctimas en todas las etapas del proceso”.

El funcionario capitalino advirtió:

“La Fiscalía no litiga en medios, litiga en los tribunales, donde hoy acreditamos fehacientemente, con datos de prueba científicos, profesionales y veraces, la probable participación de ocho ex servidores públicos en los hechos ocurridos en el tramo elevado de la Línea 12”.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía General de Justicia no tolerará conductas al margen de la Ley.

“Por lo que refrenda su compromiso para investigar a quienes cometan cualquier conducta fuera de ella y con ello evitar la impunidad, al margen de la Ley, nada, por encima de la Ley, nadie”.

Cabe destacar que la ex Directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro Florencia Serranía Soto, al momento del colapso del tramo elevado, no estuvo incluida en las indagatorias, al menos por el momento las autoridades no la han señalado o requerido.