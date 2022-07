Iberia retomaría vuelos a Venezuela a partir del 30 de octubre con aviones modernos

La aerolínea española Iberia retomaría sus vuelos hacia Venezuela a partir del 30 de octubre, según indicaron varias fuentes en redes sociales, que destacan que habrá al menos tres viajes semanales en aviones de última generación.

La cuenta de Twitter @dgaviacion, dedicada a la difusión de noticias sobre ese nicho, informó el miércoles que Iberia «programó el regreso de sus vuelos entre Madrid y Caracas», viajando los días martes, viernes y domingos «en sus modernos A350». Explican que será la primera aerolínea con operar con este avión hacia Venezuela.

Aunque la información pudiera estar sujeta a cambios, la misma fue confirmada por el editor en jefe de la revista de aviación Airways, Enrique Perrella, quien vía Twitter precisó que, inicialmente, los vuelos empezarán con el Airbus A350.

⚠️⚠️ @Iberia programo el regreso de sus vuelos entre #Madrid y #Caracas para el próximo 30 de octubre la aerolínea programo 3 frecuencias semanales los días (Martes, Viernes y Domingos) en sus modernos A350. IB será la primera aerolinea en operar con esta aeronave a Venezuela. pic.twitter.com/BCkg56XGoL — dgaviacíon (@dgaviacion_) July 20, 2022

«Las utilidades de las aerolíneas vienen mayormente de la clase ejecutiva, no de económica. Todo depende de cómo les vaya con las ventas premium en el primer trimestre para que decidan dejar o quitar el A350», dijo Perrella.

Iberia no ha confirmado nada, al menos no hasta el cierre de esta edición. En sus cuentas de redes sociales no hay mención alguna hacia esta reactivación de vuelos. ND envió mensajes y correos, pero no fueron respondidos. Este artículo se actualizará en caso de algún cambio.

En todo caso, el regreso de Iberia no sorprendería, a sabiendas de que ha habido una progresiva recuperación de operaciones, que cedieron, primero, por la crisis social y económica del país. Aunque luego la situación se agravó por la pandemia.