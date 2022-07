Chocolates Mis Poemas denuncia asalto a la casa y chocolatería artesanal

1433309

La señora Amanda de García, dueña de Chocolates Mis Poemas, denunció este viernes, 22 de julio, que su casa y chocolatería artesanal fue violentada el pasado 19 de julio. A través de su cuenta en Instagram, la directora de esta empresa que lleva más de 20 años en el mundo del chocolate, lamentó el daño que hicieron a su trabajo.

En el texto, la señora García detalló que su chocolatería artesanal, ubicada en Barlovento, fue «brutalmente violentada, y tras someter al señor Robert Palacios, quien es mi apoyo fundamental en la finca, rompieron y se robaron todo lo que nos ha costado 22 años de entrega, sacrificio, amor, energía, ganas, pasión«. Todo eso que fue creado con perseverancia y dedicación expresadas en las barras, los bombones y té, además de las atenciones a los clientes.

Con mucho pesar, la chocolatera dijo que las dejaron sin herramientas y maquinarias para producir, que se robaron 500 kg de cacao seco y fermentado, 100 kg de te para el despacho, aires acondicionados, compresores, motores de todas las neveras, televisores, computadoras, impresoras, despensas de alimentos, electrodomésticos. Pero lo que más le dolió fue el ensañamiento y la destrucción de la infraestructura. «Destruyeron todo lo que no pudieron llevarse», recalcó.

«A mis 84 años, he sacado toda la capacidad que tengo, y más aún, todas mis ganas, para continuar mi lucha ante tantas adversidades. Hoy, aunque estoy bastante enferma, y recuperándome de una amigdalitis, la tristeza me invade y el llanto me gobierna», agregó en sus notas.

Concluyó que ahora solo les toca levantarse, «resurgir de las cenizas y reinventar una nueva historia«.

Pero en la convulsionada Venezuela y las dificultades económicas que aún persisten, el camino será largo.

Madelen Rocio Simó SulbaránGran Caracas

Madelen Rocio Simó SulbaránGran Caracas