Jóvenes de Venezuela se dedican recolección de basura

En diversos estados de Venezuela, algunos jóvenes se dedican al reciclaje, la recolección de basura, pero sobre todo se dirigen a los vertederos en busca de hierro.

Algunos escarban en los cerros de basura, para poder sustentarse y “buscar la vida”, para ellos y su familia; todo el material que recolectan es vendido, según testificaron a NTA.

Cabe destacar que algunos de ellos debieron abandonar sus estudios, ya que sus familias, empobrecidas por los efectos de la crisis en Venezuela, no los pueden mantener. Estos se ven obligados a buscar la comida para el hogar, por lo que se ganan la vida escarbando en cerros de basura en búsqueda de hierro, que posteriormente es vendido a camioneros que compran chatarras.

Jóvenes de Venezuela se dedican a la recolección de basura

Según explicó a NTA Enrique José Suárez, de 18 años, el pago puede variar entre “15 a 10 dólares al día”, y esto dependerá de la cantidad y calidad del material que se ofrece a los camiones que compran chatarras.

Suárez trabaja sacando tierra y recolectando cobre en el sector El Piache de Nueva Esparta. El joven considera que no tienen otra opción laboral en su zona, por lo que se ven obligados dirigirse a los vertederos.

Por otra parte, Jeremy Marcano Vizcaíno, de 18 años, también residente del sector Piache expresó a NTA: “trabajo en el cerró, buscando basura para sacar un poquito de hierro y alimentar a mis hermanos”.

Depende de lo que trabaje, Jeremy puede ganar entre “3 y 2 dólares” depende del precio que tenga el hierro ese día. Según explicó el joven “con 40 kilos (de hierro) hace 2 dólares”.

Al igual que para Suárez, Vizcaíno opina que en su sector no hay otra oportunidad laboral para los jóvenes.

El reciclaje ha sido una opción para otros jóvenes

Otro joven del estado Lara, conversó con NTA, destacando que actualmente se dedica al reciclaje. «La verdad nunca pensé en reciclar, porque anteriormente me daba pena, pero desde hace tres años la situación del país se puso peor”.

“Ya tengo dos niños y me vi obligado a hacer algo, eso me conllevó a reciclar porque lo vi como una forma más fácil, ya que no tengo jefe, no tengo horario y así le puedo dedicar tiempo a mis hijos”, explicó el joven oriundo de Lara.

“Gano depende de la recolección que se haga, en las semanas buenas ganó entre 60 a 80 dólares y en semanas malas entre 40 a 45 dólares”, señaló.

Yaxeleni Rodríguez, 25 años, se dedica a limpiar las calles y expresó en una entrevista con NTA que su “salario mensual es de 300 bolívares, me dedico a este oficio humildemente porque tengo dos niños en mi hogar”.

Rodríguez, del estado Sucre, señaló que el oficio le “resulta para cubrir los gastos básicos de los niños, como: la escuela y la comida”.