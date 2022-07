Maduro reducir el IGTF Zonas Económicas Especiales Socías López

El analista económico Tomás Socías López manifestó este viernes que para que las Zonas Económicas Especiales tengan impacto positivo en la economía, Maduro debe tomar ciertas medidas como reducir -en esas delimitaciones geográficas- el IGTF y los impuestos hoteleros. Sin embargo, resaltó que el oficialista «va lento» porque todavía queda 40% de ministros que «creen que el Estado debe controlarlo todo».

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, planteó que Maduro podría aprovechar las ZEE para aplicar medidas que no pueden ser implementadas en todo el país, como por ejemplo el crédito bancario y la disminución o eliminación de impuestos.

«Son algunas medidas nacionales que no puede tomar para no hacerle más daño al país, pero si puede aplicarlas en las ZEE, en Puerto Cabello, Punto Fijo o Margarita. Si Maduro toma 7 u 8 medidas. Por ejemplo, si reduce el IGFT y quita impuestos a hoteles, podría llenar a Tucacas de hoteles como fue el Litoral Central hace unos años y esto contribuiría a desarrollar de verdad esas zonas», dijo. «Está todo, pero falta que se tomen las medidas. Son medidas que las tiene en sus manos, pero va lento porque Maduro se debate entre ministros pragmáticos que son el 60 % del gabinete yel 40 %, que son los ideológicos, que son aquellos con tendencia a que el Estado tenga control de todo, que las empresas las maneje el gobierno y nada de eso sirve ni que traigan al papa Francisco».

Reiteró que Maduro solo podrá recuperar la economía si se apoya en el sector privado. De lo contrario no podría construir ni un piso de una posada porque no tiene como invertir. «El único que puede crear 2 millones de empleo y pagar 300 o 400 dólares, hacer carreteras en un año, autopistas, encargarse de las empresas del Estado, reparar el teleférico de Mérida y resolverle el problema al gobierno, son los privados. El gobierno no puede ni construir un piso de una posada. Es momento de la práctica porque sino va a seguir perdiendo credibilidad».

Además, rechazó que ministros chavistas no hayan asistido a la 78 Asamblea Anual de Fedecámaras, y afirmó que Maduro perdió una gran oportunidad de hablarle al país.

«Se perdió la oportunidad de mandar una representación de sus ministros para hablar con los empresarios. No sabemos por qué si se están reuniendo desde hace un año. Debió hacer lo mismo que hizo con Conindustria en su asamblea, donde fueron varios ministros y compartieron. Maduro desaprovechó una oportunidad para hablar de cosas importantes al país, como las ZEE. Son retrocesos inexplicables que no dan confianza. Maduro debería reunirse con todos los empresarios».