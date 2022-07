Servicios públicos: caraqueños denuncian alza de más de 200% en facturas

1433080

Caracas.– Habitantes de diferentes municipios de la Gran Caracas reportaron que en las últimas semanas se ha registrado un aumento de más 200% en los precios de los servicios públicos de electricidad, internet y telefonía, e incluso el agua.

El equipo de El Pitazo consultó a habitantes de los municipios Sucre, Libertador, Chacao y Baruta; y todos coinciden en que el alza es sustancial. Asimismo, lo que más se ha incrementado son las facturas de electricidad y telefonía de Cantv, señalan.

La baruteña Marisol Robledo indicó que los “servicios públicos subieron muchísimo, aumentó Cantv, Movistar y el agua una barbaridad. Lo que más o menos está estable ahora es la luz, porque lo demás está por la nubes”.

“Antes pagaba en promedio unos 8 bolívares, pero la última vez llegué a cancelar 53 bolívares; es decir, 6 veces más de lo que pagaba, y lo peor es que eso solo es consumo de internet, porque mi teléfono local está dañado”, contó la costurera Belkis Pulido, quien reside en Puerta Caracas, municipio Libertador.

Denunciaron, además, que el pago de la factura del agua que deben realizar a Hidrocapital es engorroso, porque en la página solo se puede pagar con tarjeta de crédito, a través de Mercantil o ir a la sede a cancelar por taquilla, y alegan que a algunas personas les queda retirado.

Suben los precios pero los servicios no mejoran

Los caraqueños consultados coinciden en que no les molesta el incremento, pero sí reclaman que los servicios mejoren porque constantemente deben lidiar con horas sin energía eléctrica, sin agua o caídas de internet, lo que les dificulta sus labores domésticas, de aseo personal, sus comunicaciones y jornadas de trabajo.

“El problema no es que suban los precios, es que no funcionan, por ejemplo: el aseo sube muchísimo y no funciona correctamente, por aquí (Sábana Grande) debería pasar todos los días», dijo Jeremías Pereira, encargado de un comercio en un bulevar cercano a Plaza Venezuela.

Pereira afirmó que el servicio que más ha aumentado su tarifa mensual es la electricidad, algo que considera injusto porque el mayor valor en la factura lo tiene el relleno sanitario y no entiende a qué se debe esa situación.

«La luz cuesta 20 bolívares, pero el relleno sanitario son 200 bolívares», explicó. Asimismo, recalcó que la electricidad no es el único servicio que se ha incrementado, pues el mes pasado pagó 50 bolívares por concepto de telefonía e internet de Cantv y este mes tuvo que cancelar 170 bolívares, un incremento de más de 200%.

La subida en los precios de los servicios públicos también se ve reflejada en las facturas de los condominios para las personas que viven en edificios, quienes en algunos casos pasaron de pagar 15 a 40 bolívares, como es el caso de Andrea Orozco, quien vive en el municipio Sucre.

Katherine DonaGran Caracas

