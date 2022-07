Sistema Patria prepara el pago del segundo bono especial de julio

1433138

Caracas. El Gobierno de Nicolás Maduro, a través del sistema Patria, anunció el 14 de julio que se preparaba para asignar el segundo bono especial correspondiente al mes de julio. Este sábado, 23 de julio, aún no ha sido cancelado.

Sin precisar el monto del bono especial que otorgará el gobierno oficialista, el sistema Patria solo indica, mediante un tuit fijado en la cuenta Bonos Protectores Social Al Pueblo, encargada de informar sobre los bonos del Carnet de la Patria, que la asignación comenzará luego de la entrega del bono Gloriosa Independencia 2022, que ya finalizó el 15 de julio.

«Atentos a la información oficial #BlogPatria», añade el tuit fijado desde el 14 de julio en la cuenta Bonos Protectores Social Al Pueblo. Se sabe que estos bonos especiales son asignados mensualmente a través del Sistema Patria y el pago se hace de manera gradual.

Durante el mes de junio se asignaron dos bonos especiales a través del sistema Patria, el bono 1×10 del Buen Gobierno, por un monto de 21,40 bolívares (equivalente a 3,6 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela), y el bono Victoria de Carabobo, también de 21,40 bolívares.

Para recibir los bonos que otorga el gobierno de Nicolás Maduro es necesario estar registrado en la plataforma Patria. Asimismo, los interesados deben poseer carnet de la patria, el cual se puede solicitar a través de este sistema. Los próximos pasos son actualizar los datos en el sistema y escanear el carnet a través de la aplicación.

El Gobierno de Nicolás Maduro afirma que los bonos del Sistema Patria están dirigidos a los 9 millones de carnetizados. Sin embargo, un sinnúmero de venezolanos con el carnet de Patria asegura que dejaron de recibirlos desde hace meses. «Buenas noches, a mi me caían los bonos de la patria, pero ya tengo un buen tiempo que no recibo beneficio, yo tengo toda mi cuenta actualizada y verificada, pero aún así no recibo bonos, ¿podrían ayudarme?», sostuvo un usuario de Twitter identificado como Ángel González.

«He realizado todo lo que me han indicado los líderes de los clap, recibí la visita de las personas de Somos Venezuela, tengo actualizado todos los datos del carnet de la patria, me escanearon el carnet de la patria y aún así no me llegan los bonos. ¿Que debo hacer?», se quejó otro usuario de Twitter, de nombre Niowaldo Sanchez, al reaccionar al anuncio de la cuenta oficialista sobre el segundo bono especial de julio.

El Gobierno de Nicolás Maduro afirma que los bonos asignados por el sistema Patria sirven para proteger al pueblo de la inflación, a la que llama inducida por agentes externos a su administración.

Lo cierto es que los venezolanos necesitan casi 20 salarios mínimos para poder adquirir los productos de la canasta básica alimentaria, lo que corresponde a $459,84, según informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cenda-FVM).

Conformada por 60 productos, la canasta básica, al día de hoy, tiene un precio de 2.593,47 bolívares; mientras que el salario mínimo es de apenas 130 bolívares, lo que equivale a 22 dólares.

Redacción El PitazoEconomía

