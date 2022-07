Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 24 al 30 de julio de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 24 al 30 de julio de 2022 y los números de la suerte.

ARIES

PALABRA CLAVE: Resultados

NÚMEROS DE SUERTE: 2169

COLOR DE SUERTE: Rojo

GENERALIDADES: Buscarás explicar lo que realmente sientes y querrás que los demás te entiendan. El Sol transita por otro signo de fuego lo que te activará las ganas de vivir, la creatividad e incluso el disfrute de varios eventos con sorpresas para ti. Tendencia a cambiar de opinión. Te dejarás influir por otros. Mucha actividad, harás varías cosas a la vez. Multitareas. Un tema con una ciudad o ciudadanía. Chistecito que causa un disgusto o alejamiento. Interés en personas que se

encuentran en otro país.

TRABAJO: El trabajo en equipo es lo que hará que los planes progresen. Multitasking, serás capaz de poder con todo lo que se te presente.

SALUD: Algo de nerviosismo y ansiedades que nivelar.

AMOR: Reaparecen amigos, haces llamadas para ubicar a alguien. Una situación amorosa se esclarece después de una conversación. Cita a solas donde surge un reclamo por la intromisión de otra persona en la relación.

TRABAJO: El trabajo en equipo es lo que hará que los planes progresen. Multitasking, serás capaz de poder con todo lo que se te presente.

SALUD: Algo de nerviosismo y ansiedades que nivelar.

AMOR: Reaparecen amigos, haces llamadas para ubicar a alguien. Una situación amorosa se esclarece después de una conversación. Cita a solas donde surge un reclamo por la intromisión de otra persona en la relación.

HOMBRE: Situaciones familiares que atender. Primo te busca. Una conversación sobre la vivienda de un allegado. Solucionas una deuda o un asunto económico. Tema sobre tu vida sexual será importante.

CONSEJO: Sólo vivimos una vez y la vida que vivimos es nuestra, de nadie más.

TAURO

PALABRA CLAVE: Madurez

NÚMEROS DE SUERTE: 2019

COLOR DE SUERTE: Verde claro

GENERALIDADES: Después de mucho batallar aclaras tu mente y logras entender cuál camino tomar. No importa que tan dura sea la vida, sonríe y sigue adelante, verás que muchas preocupaciones actuales son pasajeras. Irás al pasado para perdonar o cerrar un ciclo y luego arrancarás de nuevo. La finanzas serán fluctuantes. Una mujer jugará un papel destacado en las cuestiones de dinero. Un objeto antiguo o de un antepasado llamará tu atención. El ave fénix, madurez, comprensión, renovación y resurgimiento en la vida. Vivencia especial en un sitio natural.

TRABAJO: Puede haber lentitud en la ejecución de tus planes, persistencia para mantener lo conquistado.

SALUD: Contacto con centro de salud.

Exámenes médicos.

AMOR: La seguridad material en tu vida familiar será tema importante. Tu estabilidad emocional dependerá de tu seguridad. económica. Soluciones inesperadas. Enamoramiento por Internet.

PAREJAS: Planean estar juntos en un sitio o en una fecha especial. Se liman asperezas y se propician acercamientos.

SOLTEROS: Recibes un escrito de alguien que te pide perdón. Hecho curioso con una cartera. No querrás ver más a alguien.

MUJER: Logras salir de una inestabilidad o pesadez. Susto pasajero sobre un examen médico o prueba de embarazo. Hecho curioso con un frasco y unas gotas. Energía positiva. Contacto con un teatro o artista.

HOMBRE: El paso hacia un etapa más madura. Vas hacia un nuevo camino. Pensarás en tu ropa. Dirás: «Ya basta» y seguirás hacia adelante. Asunto con un ticket.

CONSEJO: En la vida no se trata de ir rápido a una meta, sino de cimentar bien los pasos para llegar firmes y seguros.

GÉMINIS

PALABRA CLAVE: Olfato

NÚMERO DE SUERTE: 8831

COLOR DE SUERTE: Plateado

GENERALIDADES: Tu mente y raciocinio tienden a ser dominadas por tus sentimientos. Ideas creativas. Tendecia a soñar despierto. Tu intuición estará aguda así que hazle caso. Al final de la semana sentirás más energía, podrás renacer. Un ex socio, expareja o alguien con quien compartías un negocio, dinero o recursos, puede querer cerrar el paso o tomar más de lo que debería. Querrás decorar, armonizar tu hogar o un lugar especial. Tratarás de sanar una relación con un familiar. Asunto con tu padre, tío o un hombre de familia. Comprarás un perfume o te atraerá un olor diferente. Todo lo que es degustar, oler, tocar, va a cobrar un especial interés para ti.

TRABAJO: Ideas originales y empredimientos. Surgen nuevas propuestas. Planificas muy bien los proyectos. Cautela con espías o personas vinculadas a un medio público.

SALUD: Se [email protected] y no abuses con los excesos. Evita drogarte o tomar medicamentos que alteren tu salud.

AMOR: Tus sentimientos son más transparentes y la gente percibe con más claridad lo que estas sintiendo. Énfasis en la estabilidad psicológica o estudios de hijos. Romanticismo.

PAREJAS: Te sientes con la necesidad de reavivar la llama. Reflexión acerca del amor y tu ámbito social.

SOLTEROS: Un acercamiento a un nuevo pasatiempo, una propuesta o invitación de parte de alguien que te mueve el piso. Recuerda, debes atreverte sin miedo.

MUJER: Una madre cercana será el eje de próximas decisiones. Cumpleaños de alguien especial. Te llega un dinero para invertir o solucionar un problema.

HOMBRE: Habrá una preocupación por el bienestar y la estabilidad de un familiar. No desperdicies tu energía en un amigo que no vale la pena. Querrás ir a otro Estado o país pero surge una demora.

CONSEJO: No vale la pena aislarte del mundo para no sentirte [email protected], enfrenta lo que haya que enfrentar.

CANCER

PALABRA CLAVE: Brillo

NÚMEROS DESUERTE: 3686

COLOR DE SUERTE: Mostaza

GENERALIDADES: A partir de un viaje corto, vienen nuevas experiencias y una nueva etapa se abre para ti. Un nuevo mundo de posibilidades a partir de salir de tu rutina. Una amiga con negocio propio te pide apoyo. Te sentirás [email protected] en un momento en el que no deberías aislarte. Éxito con tu pareja. Le estas dejando la responsabilidad a personas que no asumen el compromiso. Ayudas sin pedir nada a cambio. Te conviene asistir a paseos, citas y festejos.

️TRABAJO: Llamadas importantes. Encuentras la labor perfecta, lo que buscabas. Amigo del pasado que te busca viene con oferta de trabajo.

SALUD: Se agudizan trastornos dentales y/o de carácter digestivo.

️AMOR: Llega el momento de salir del estrés. Nuevas energías. Nuevos caminos. Decisiones que tomarás [email protected] por las circunstancias.

PAREJAS: Disfrutarán del amor y de la sexualidad. Recuperar juegos de seducción. Generarán nuevos ingresos.

SOLTEROS: Tu personalidad desenvuelta te facilitará el acceso a ámbitos calificados de poder. Apoyo de amistades bien ubicadas. Nacerá una gran amistad.

MUJER: Intensidad amatoria. Actividades relacionadas con la estética. Tiempos de emoción y felicidad si te sabes mover socialmente y sales del letargo. Enredos inoportunos que le dan chispa a tu vida afectiva, mantén el control. Evitas un distanciamiento por incomprensión de una situación que tiene que ver con una mala interpretación.

HOMBRE: Neutralizas una situación incómoda entre amigos. Te favorecen las asociaciones y los trabajos con el sexo opuesto. Etapa ideal para concertar acuerdos que motiven el buen funcionamiento de las relaciones sentimentales. Intercambio de palabras subidas de tono.

CONSEJO: La mejoría en tu carácter propiciará la intensidad de tus intercambios afectivos.

LEO

PALABRA CLAVE: Prudencia

NÚMEROS DE SUERTE: 8751

COLOR DE SUERTE: Amarillo

GENERALIDADES: El Sol entra en tu signo iniciándose un nuevo año en tu vida y como cumpleaños, el mes anuncia que, tu energía y entusiasmo subirán positivamente. Días para que busques el equilibrio en medio de los cambios que has estado experimentando. Tu bloqueo de escuchar a los demás puede causarte que personas de tu interés se alejen. Tensión emocional por asunto económico o gasto inesperado. La búsqueda de tu seguridad financiera será un tema muy serio e importante. Compras algo que te gusta coleccionar. Caridad con unas personas necesitadas.

TRABAJO: Habilidad intuitiva para encontrar formas creativas de ganar dinero. Cambios y fluctuaciones que tendrás que manejar.

SALUD: Actúa con moderación.

AMOR: Altamente sensible hacia las críticas. Una mujer alejada retorna. Conoces a alguien en sitio de copas. Hecho curioso con alguien que se vincula con peluquería o con el mundo de la belleza.

PAREJAS: Surgen situaciones que crean distacias y podrías correr peligro de separación. Prepárate, ya que se abren antiguas heridas que ninguno de los dos ha conseguido superar. Querrás cambiar tu teléfono.

SOLTEROS: Un paseo o viaje complica una situación. Comienza aburrirte alguien que te interesaba.

MUJER: Muchas situaciones que te preocupan comienzan a mejorar poco a poco. Algunos cambios o líneas de expresión en tu rostro llaman tu atención. Hecho curioso con abrir un hueco o sembrar algo en la tierra. Irás a un sitio muy agradable. Un familiar allegado a tu pareja o un amigo será un tema complicado.

HOMBRE: Te concentrarás en evaluar cuál es el camino laboral que debes seguir para alcanzar tu libertad financiera y profesional.

️CONSEJO: Estas en una etapa importante para generar una transformación total de tu vida, asume el aprendizaje y evoluciona.

VIRGO

PALABRA CLAVE: Liberación

NÚMERO DE SUERTE: 6015

COLOR DE SUERTE: Morado

GENERALIDADES: Entras en una etapa donde querrás liberarte de algo, de alguien o de una sensación de esclavitud. Sé [email protected] en un camino de ida y vuelta saliendo de un sitio de comida o de una reunión familiar. Las situaciones familiares pasan a un primer plano de atención y se tornan un poco complejas. Retorna una amistad muy importante. Suerte con el dinero. Te unes con un grupo para defender una causa. Cuídate de conocidos poco confiables o de un escándalo. Te ocupas de un hombre mayor. Contacto con un sitio natural o muy colonial. Pagas un dinero a una mujer.

TRABAJO: Si trabajas con ventas o público te irá muy bien. Ventas al mayor favorables. Algo que va de un lugar a otro te trae una ganancia. Mudanza que te abre un nuevo camino. Un contrato.

SALUD: Tratamientos específicos.

AMOR: Buscarás acercarte a personas con la que compartes ideas, intereses o aficiones. Desacuerdo familiar por un documento. Tentaciones con una persona comprometida. Un encuentro deseado más pasional que amoroso. Decidir será complejo.

PAREJAS: Necesidad de alejarse para estar solos y compartir más juntos. Hablan de invertir en un lugar. Asunto con suegra o madre.

SOLTEROS: Irás a un sitio para relajarte y te encontrarás con alguien que ni te imaginas. Nuevas amistades. Te compras algo que deseas mucho. Un viejo amor te confunde.

MUJER: Te ocupas de una señora mayor de aspecto grueso. Contacto con centro estético. Cambio en tu cabello. Te preocupas por un hombre y un hijo. Un viaje pendiente.

️HOMBRE: Te liberas de un problema. Contacto con un terreno, país, o sitio muy verdoso. Cobrarás un dinero pendiente. Atención con una mano o dedo.

CONSEJO: La libertad es como la vida, sólo la merece quien sabe conquistarla todos los días.

LIBRA

PALABRA CLAVE: Magnetismo

NÚMERO DE SUERTE: 3489

COLOR DE SUERTE: Dorado

GENERALIDADES: Tendrás éxito social en donde te encuentres. Invitaciones inesperadas. Eventos, fiestas y ferias. Más fluidez económica pero esforzarte el doble. Reaparece vieja amistad. Una escapada a un sitio natural donde la pasarás muy bien. Pon atención a las tarjetas de débito o crédito o a los asuntos bancarios. Recibes un permiso, título, documento que te hará sentir más firme y seguro. Contacto con Brasil. Logras solucionar un antiguo problema. Asunto legal o de justicia a tu favor. Hombre de gran poder político o de gobierno te será favorable.

TRABAJO: Triunfo sobre los rivales o competencia. Enamoramiento dentro del entorno. Algo que leerás o un escrito que te hará avanzar enormemente. Sabrás de un hombre con un gran problema.

SALUD: Cautela con un mal movimiento o luxaciones.

AMOR: Tu sex appeal y magnetismo harán que todos quieran estar cerca de ti. Asunto serio con tus padres y/o un hijo. Un encuentro oculto. Una invitación especial de una mujer.

PAREJAS: Algo sobre una casa o vivienda. Irán a la casa de una mujer muy agradable. Un sitio muy especial donde ves una decoración selvática, artesanal, salvaje.

SOLTEROS: Prepárate para ser el centro de atención. Tu carisma atraerá a quien deseas.

MUJER: Tu ángel de la guarda te traerá algo muy bueno para tu evolución. Sanas y perdonas. Te pueden invitar a un lugar con todos los gastos pagos. Algo con un gato o perro.

HOMBRE: Si no avanzas, si estas muy estancado, debes buscar ayuda espiritual. Chequeo médico pendiente. Te interesas más por tu imagen personal y de cómo te ven los demás. Asunto legal que resuelves.

CONSEJO: Saluda al sol cuando se asome por la ventana. Levántate con una sonrisa y piensa en las cosas bonitas y de valor que tienes en tu vida.

ESCORPIO

PALABRA CLAVE: Novedad

NÚMEROS DESUERTE: 3679

COLOR DE SUERTE: Marrón muy claro, cobrizo.

GENERALIDADES: Salida nocturna te trae suerte y/o apertura de caminos. Suerte en el azar. La Rueda de la Fortuna está de tu lado. Indecisiones y preocupaciones infundadas. Debes cancelar deudas pendientes antes de que termine la semana. Asistirás a una reunión con amigos muy positiva. Una persona que tiene una vida cómoda te dá la oportunidad de ampliar contactos o de ganar más ganar dinero.

️TRABAJO: Renovados alicientes. Disfrutarás de un gran optimismo que te permitirá concluir proyectos.

SALUD: Aumentará tu fuerza muscular y se reforzará la fórmula sanguínea. Mejor alimentación.

️AMOR: Cita romántica que se agende conducirá a una unión afectiva. Conveniente tratar con menos intensidad asuntos del corazón.

PAREJAS: Tu magnetismo personal atraerá celos de tu pareja. Tu poder de seducción te permitirá recuperar espacios de intimidad.

SOLTEROS: Querrás hacer planes para mejorar tu nivel educativo y cultural. Despertarás la atención de la gente está semana, y específicamente, de la persona que te interesa.

MUJER: Disfrutarás del amor y la sexualidad. Días de emoción y felicidad. Un proyecto que tienes en común con una persona recién conocida podrá realizarse de manera armónica. Trabajo en equipo. Envidia de mujer muy territorial o insegura te molestará. Actividades y acciones concretas por el bien del prójimo.

HOMBRE: Alegrías en familia. Tienes que realizar estudios para mejorar profesionalmente. Te llega dinero que una persona del extranjero te envía. Recibes un regalo inesperado. Mucha energía sexual.

CONSEJO: La Rueda de la Fortuna se mueve a través del espacio-tiempo de manera que no regresarás a los lugares habituales, al menos no lo harás a la posición anterior. Abraza lo nuevo.

SAGITARIO

PALABRA CLAVE: Cadenas

NÚMEROS DESUERTE: 7268

COLOR DE SUERTE: Verde agua

GENERALIDADES: Necesidad de amor y comprensión exacerbada. No le des la espalda a esa persona que te quiere. Salida nocturna con placer. Le das la espalda a personas que esperan por ti, un poco de estrés emocional o incomprensión. Preocupación por asuntos espirituales, predicciones, vaticinios. Cuidado con sentir falta de apoyo cuando no es así. Peligro en sitio muy frío. Se hace justicia en tu entorno laboral pero bajo presión. La proyección hacia el 2023 será notable a partir de Agosto.

️TRABAJO: Preparándote para dar buenos resultados en este último semestre del año 2022. Paciencia con situaciones donde entran en juego la intolerancia y relaciones tensas con un jefe.

SALUD: Convalecencia reparadora.

️AMOR: Vaivenes en la vida afectiva. Situaciones controlables según tu disposición.

PAREJAS: Hechos imprevistos te harán poner algunos límites. Inspiración positiva para manejar conflictos amorosos.

SOLTEROS: Propuestas decisivas para formalizar compromisos o eventual noviazgo. Trato con una persona atractiva te exige aclaratoria. ¿Qué realmente quiero?

MUJER: Circunstancias astrales adversas que equilibrar en el campo de tus relaciones sentimentales. Días positivos, miércoles y viernes. Las uniones trascendentes estarán protegidas. Ilusión con un proyecto o propuesta. Un mechón azul. Diversas opciones, varios caminos. Etapa creativa y decisiva.

HOMBRE: En síntesis: Pasión y romanticismo que dan lugar a la toma de decisiones importantes. Planes y proyectos. Una propuesta ambivalente que te ilusiona. Pagando dinero por un vehículo. El amor jugará un rol protagónico.

CONSEJO: Si tu vida social esta ligada a tu pareja o a una persona en específico, explora otros espacios o recupera viejos contactos de modo independiente.

CAPRICORNIO

PALABRA CLAVE: Fortuna

NÚMEROS DESUERTE: 5611

COLOR DE SUERTE: Azul

GENERALIDADES: Necesitas moverte ampliamente y sentir que tu campo de actuación puede agrandarse antes de sentirte [email protected] en un lugar estrecho de los que no te permitan extravertirte. Acontecimientos exitantes. El papel que asume un padre, hijo o adolescente te generará controversia. Imaginación creativa exacerbada. Conflictos subyacentes en el plano sentimental o de las relaciones interpersonales. Un gran éxito. Retornas a tu esencia.

️TRABAJO: Presiones que no son fáciles de superar pero sí de asumir y enfrentar con gallardía. Planificación estratégica.

SALUD: Deberás hacer cambios importantes en tus rutinas alimenticias.

️AMOR: Altos y bajos, mejor situación para los que tengan mayor madurez emocional.

PAREJAS: Afianzamiento de relaciones. Un gran afecto que te hace vibrar de emoción. Intensidad. Crecen juntos.

SOLTEROS: Zambulléndote de cabeza en aventuras exitantes. Nuevas amistades. Comunicación fluida con personas que estén lejos. Trabajando de manera remota.

MUJER: Buenas expectativas para un logro sorprendente. Personalidades múltiples y ciclotimia. Te acoplarás bien a los estímulos exteriores tanto de las personas de tu entorno como medio ambientales. Cambios sucesivos de look, de la noche a la mañana. El cuidado del cabello. Mayor espontaneidad.

HOMBRE: Reconocimiento de las propias limitaciones, de las más definidas, hereditarias y ambientales. Controlar los instintos. Arranques violentos. Excelente poder de oratoria y/o escritura. Venturosa semana para aquellos que desarrollan un talento especial que les hace únicos. Dogmatismo. Radicalidad.

CONSEJO: Aparta los conflictos momentáneos y dedícate a las cosas importantes para que no pierdas energía en pequeñeces.

ACUARIO

PALABRA CLAVE: Creer

NÚMEROS DESUERTE: 8725

COLOR DE SUERTE: Gris azulado

GENERALIDADES: Te llamarán insistentemente, es una persona que te escribe también a través de las redes sociales. Temores por un proyecto. Propuesta que no termina de afianzarse. Una pareja te hace invitación o te aconseja. Necesidad de mantenerte en una relación estable. De la noche a la mañana cambiará tu suerte. Analizas unos documentos. El verdadero espaldarazo positivo vendrá al concluir Julio.

️TRABAJO: Los ritmos hacia tu prosperidad apurarán el paso. Se concretan proyectos bien programados.

SALUD: Francas posibilidades para lucir un estado orgánico saludable. Vigorización.

️AMOR: Realización erótica. Una posible pareja, si estas soltero soltero, te avasallará.

PAREJAS: Alegrías. Se alivian algunos problemas. Luchan por conseguir o arreglar unos documentos. Buscan ayuda o apoyo espiritual.

SOLTEROS: Armonía planetaria estabilizará tu situación sexoafectiva. Cuidado con los comentarios que hagas en una reunión. Recuperas algo perdido.

MUJER: Amiga que te ayuda te pone algunas condiciones. Sigues indagando en tu vida espiritual. Algo te perturbará de noche. No hay inconvenientes que te impidan disfrutar en pareja. Intimidad. Será posible expandirte comercialmente o materializar uno de tus sueños. Un hombre te apoyará a cambio de tu lealtad o afecto.

HOMBRE: Se consolida algo que quieres. Recibes una llamada importante. Compra de libros o acceso a guías virtuales. Te ilusiona un proyecto que deseas ver consolidado y por el que estas dispuesto a todo.

CONSEJO: Encontrarás respuestas si las buscas. Con ellas resolverás conflictos entre tu destino y tu libre albedrío.

PISCIS

PALABRA CLAVE: Imaginación

NÚMEROS DE SUERTE: 7531

COLOR DE SUERTE: Blanco

GENERALIDADES: Tu imaginación y creatividad estarán muy poderosas. Ganas de salir de la rutina y de disfrutar. Tus fuertes necesidades de sentirte [email protected] e importante para alguien necesitan ser controladas. Hecho curioso cerca de un árbol. Noticia sobre un papel, documento pdf o archivo digital que esperas desde algún tiempo. Hombre de lentes muy positivo para un negocio o asuntos vinculados con la profesión. Algo con una botella. Inesperado romance. Una calle muy iluminada, gente interesante y/o un evento especial. Un dinero destinado a una propiedad o inmueble. Mujer que llega de lejos. Propuesta amorosa.

TRABAJO: Habilidad para solucionar un problema. Tendrás que atender asuntos imprevistos. Algo que enfrentar vinculado con un hombre. Aclamación y logro.

SALUD: Los excesos acrecentan los peligros.

AMOR: Los temas vinculados a [email protected] [email protected] serán importantes. Hecho curioso vinculado con tu infancia. El amor entra en un período de intensidad, a veces con complicación y con una fuerte dosis de drama. Asunto sobre un joven o un hijo y un viaje. Carnet, clases de manejo o asunto con vehículo.

PAREJAS: Un día muy especial. Se van a otro lugar a disfrutar. Fertilidad. Se afirman relaciones estables, se debilitan las inestables..

SOLTEROS: Tenderás a ser romá[email protected], [email protected], [email protected] a enamorarte y desenamorarte fácilmente. Realización.

MUJER: Recobras energía. Ganas de hacer ejercicio o una actividad al aire libre. Asunto con una entrevista o artículo. Reconocimiento público. Dinero para tu beneficio. Puede surgir una oportunidad para liberarte de personas maliciosas, discusiones o enemigos vinculados a tu trabajo.

HOMBRE: Gestión o documento vinculado con una madre. Un triunfo con un papel. Una orden para buscar algo o a alguien. Un plan de propuesta o negocio. Contacto con un diseñador web.

CONSEJO: Ten claro lo que quieres y trabaja duro para conseguirlo, es lo que hace falta para llegar a lo más alto.