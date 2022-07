Familia venezolana en Argentina rescatada del frío

René es el nombre del policía que, sin pensarlo, se volvió noticia en los medios locales de Argentina, incluso fue llamado por muchos como un “superhéroe”, por haber rescatado a una familia venezolana, que en medio del fuerte frío de invierno deambulaban por la calle con una bebé.

«Hacía un frío bárbaro y veo en la Garita 1 en el límite entre Rosario e Ibarlucea, un cochecito de bebé. Primero pensé que estaban esperando el autobús a pesar de la temperatura bajo cero, pero 40 minutos después, cuando volví a pasar, vi bolsas y cosas», así comenzó su relato René.

La duda no lo dejó seguir, así que frenó su carro y se acercó al lugar, allí estaban Jesi y Jesús, ambos venezolanos de 19 años y su hija de apenas tres años. «Vi a la criatura, muy chiquita. Tenía la ropa mojada, estaba pálida, durmiendo en el suelo con los labios morados. Le toqué las manitos y estaba helada», dijo conmovido el oficial.

El policía argentino rescató a la familia venezolana y los alojó en su casa

Este policía argentino no solo rescató a esta familia venezolana, además les abrió las puertas de su hogar para que se resguardaran de las temperaturas bajo cero.

“Calefaccioné la camioneta, subimos los bolsos y los llevé a mi casa, donde les ofrecí un techo, té y café”, relató el hombre.

Y muchos se preguntarán, qué hacía esta pareja de venezolanos con una pequeña en una parada de autobuses en la noche fría. La respuesta es que luego de haberse quedado sin dinero y haberlo intentado en Buenos Aires, decidieron intentar regresar a su país “a dedo”, pidiendo cola en diferentes puntos.

¿Quiénes son Jesi y Jesús, la pareja venezolana que fue rescatada por la policía argentino?

La pareja venezolana pisó suelo argentino hace un año, pero no la tuvieron fácil en el país sureño. Según relató el oficial a Telam, sufrieron un importante robo, y fue allí que perdieron toda la documentación. No contaban con un buen trabajo, y se mantenían haciendo “tigritos”, que no le garantizaban el pan diario.

Desde Buenos Aires llegaron a Ibarlucea por la solidaridad de otros, que les fueron acortando camino en sus vehículos. Pero no tenían dinero, ni comida, y por supuesto, tampoco contaban con abrigo suficiente. La única opción que tuvieron fue esperar esa noche en una parada de autobuses, y fue allí que se encontraron a René, el policía que los salvó, porque la pequeña estaba al borde de una hipotermia.

«Estamos yendo para Venezuela, subiendo por la ruta”, fueron las palabras de Jesús.