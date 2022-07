México | AMLO destaca labor del ejército

Al reconocer a los militares por participar en la construcción de obras prioritarias como el Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aunque están molestos los conservadores, “van a tener que subirse al tren”.

Durante la supervisión de obra del Canal Centenario en Ruiz, Nayarit, destacó que los militares cumplen su palabra, “no saben decir que no”.

“Agradezco mucho a la Secretaría de la Defensa, a los ingenieros militares que están aquí, y la experiencia que tengo de la actuación de las Fuerzas Armadas, de soldados, que son pueblo uniformado, y oficiales e ingenieros, médicos especialistas, es que es gente acostumbrada a cumplir su palabra y no saben decir que no”, recalcó.

Acompañado de miembros de su gabinete, dijo que la instrucción es de qué el próximo año se inaugure el canal y distrito de riego.

Resaltó que los ingenieros militares construyeron en dos años y medio el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

“Los ingenieros militares hicieron el nuevo aeropuerto con 70 mil millones de pesos en dos años, un aeropuerto de primera. Están molestísimos los conservadores, pero no le hace que se enojen; a veces esos enojos de ellos son buenos para nuestro pueblo. Entonces, cumplieron”.

López Obrador dijo que ahora los ingenieros militares están construyendo dos tramos del Tren Maya y el nuevo aeropuerto en el sureste.

“Quiero entregar, cuando yo termine mi mandato en septiembre del 24, quiero entregar dos mil kilómetros de trenes de pasajeros, dos mil kilómetros. Sólo el Tren Maya son mil 500 kilómetros”, afirmó.

Dijo que antes sólo se contaba con un tren de pasajeros, el turístico de El Chepe y los de carga, porque los tecnócratas se dedicaron a privatizar todo.

“También por eso están molestos, porque ya no querían el tren y van a tener que subirse al tren”, aseguró.

Sobre el Canal Bicentenario, informó que se contará con recursos suficientes para concluir la obra que debe inaugurarse en 2017.

“Es en general, los de Hacienda son muy duros, no son fáciles para autorizar los fondos, pero como venía ya me informaron ayer de que hay una ampliación de presupuesto de mil millones de pesos para que no se detenga y que se adelante lo de la etapa, la cuarta etapa del distrito de riego. Y ustedes van ejerciendo el presupuesto, van avanzando y nosotros vamos a seguir apoyando con presupuesto”, refirió.

The post AMLO destaca labor del ejército appeared first on Capital México.





Por: Capital México

Autor: Noemi Gutiérrez

Fecha de publicación: 2022-07-24 21:57:21

Fuente