México | Se defiende política energética: AMLO

Tras las consultas que han solicitado Canadá y Estados Unidos en el marco del T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se defenderá la soberanía energética de México.

“Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero; y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior. Por eso vamos a defender nuestros derechos”, expresó durante la supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar en Rosamorada, Nayarit.

Acompañado del gabinete de salud como el primer mandatario criticó que la oposición, los reaccionarios y conservadores, defienden los intereses de los extranjeros.

“Ahora, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras”, fustigó.

“En vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria”, acusó.

A los que han lanzado una campaña contra Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), López Obrador les dijo: “Lo único que les voy a recordar es: Oiga, el presidente Biden siempre me dice, cuando hablamos, de que el trato entre nosotros se debe dar siempre con un pie de igualdad. Entonces, eso es lo que me dice el presidente Biden, pues eso es lo que voy a hacer valer: la soberanía de México, la independencia de México”.

Afirmó que México saldrá adelante con el apoyo de los trabajadores de diversos sectores como el de salud o energético.

“Estamos saliendo adelante de esta crisis por el apoyo de los trabajadores”, recalcó.