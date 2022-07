Perú | Gobierno perdona S/ 722 millones a pesqueras tramposas y multadas

Lista de empresas más infractoras incluye a Concentrados de Proteínas SAC (Coprosac), Velebit Group, Vlacar SAC, y Marítima Oceánica.

El 27 de mayo el Ministerio de Producción emitió un decreto supremo que permite que las pesqueras infractoras puedan reducir sus sanciones hasta en un 90%. Con dicha norma, firmada por el presidente Pedro Castillo y el ministro Jorge Luis Prado, las millonarias multas de las pesqueras quedarán perdonadas.

De esta manera, son 722.9 millones de soles los que Castillo ha perdonado. Según Hildebrandt en sus trece, un informe interno del Ministerio de la Producción señala que hasta antes de la promulgación del decreto había 11,842 multas impagas desde 1995. Estas ascendían a 1,462’188,146 soles.

Los sancionados -unos 2,809, entre personas naturales y jurídicas- venían judicializando sus multas o exigiendo reducciones. Y a pesar de que, en gran número, eran infractores caseritos con faltas muy graves -por pescar juveniles, no respetar las vedas, reportar volúmenes de capturas mentirosos, operar en zonas reservadas o sin licencia- en las altas esferas de Produce había un interés especial en otorgarles una amnistía.

LISTA DE INFRACTORES

Cuatro son las empresas que han acumulado multas millonarias. La lista la encabeza Concentrados de Proteínas SAC (Coprosac), empresa gerenciada por Luis Inocente Sabana Nunja, con una deuda de S/ 2.3 millones. Concentrados de Proteínas tiene el récord de 163 multas en lo que va de la gestión Castillo.

La segunda pesquera con más deudas al Ministerio de Producción es Velebit Group, gerenciada por Mate Miguel Baraka Mazuelos, y con multas por S/ 1.6 millones. Le sigue Vlacar SAC, de Tadeo Hilarion Loaiza Devescovi, y Marítima Oceánica, gerenciada por Kai Kuong Ho Ho, con multas de S/ 1.4 millones y S/ 1.2 millones, respectivamente. Estas cuatro compañías son empresas vinculadas al rentable negocio de la harina de pescado.

LARGO HISTORIAL

Las pesqueras multadas —y que ahora podrán acogerse al beneficio de que se les perdone hasta el 90% de sus deudas— cuentan con amplio historial en infracciones.

Según el portal de investigación El Foco, Concentrados de Proteínas es una empresa que hizo noticia por procesar harina con residuos de pescado. Vlacar fue acusada el 2019 por pescadores en Chimbote por no pagarles la pesca que les fue comprada. Velebit Group fue acusada en el 2017 de vender en al Estado latas de atún con larvas de moscas.

En un informe de la periodista Shanna Taco se señala que entre los motivos más frecuentes por los que fueron sancionadas las empresas que encabezan la tabla de las mayores pesqueras infractoras se encuentran haber impedido las labores de fiscalización, presentar información incorrecta, no haber contado con documentos que acrediten el origen legal de los productos, procesar recursos hidrobiológicos no autorizados y operar sin los equipos de procesamiento requeridos.

MULTAS MILLONARIAS

Las multas impuestas son millonarias, sin embargo desde el año 2019 la recaudación por este concepto ha ido en descenso. Si en el año 2019 se cobraron 28 mil UIT de multas (S/ 116 millones), para el año 2021 la cifra descendió a 10 mil UIT (S/ 43 millones).

La tendencia de una menor recaudación por multas a empresas pesqueras está relacionada con el archivamiento de sanciones. En la lista de empresas con un mayor número de casos archivados, se encuentran Tecnológica de Alimentos SA, Conservera Osiris SAC y Pesquera Exalmar. Tecnología de Alimentos, conocida como Tasa, perteneciente al Grupo Brescia, durante el gobierno de Pedro Castillo ha recibido 7 multas que suma S/ 246 813.

OTRAS EMPRESAS

Otras empresas pesqueras con deudas al Ministerio de Producción son Copeinca con S/ 649 147 y Austral, de fondos noruegos, con S/ 544 320. También en la lista está Hayduk, de la familia Martínez, con S/ 278 084, y Pesquera Diamante SA, con cinco multas por S/ 176 792.

De acuerdo con especialistas, una estrategia constante del sector empresarial pesquero consiste en judicializar las multas para no pagarlas. Es decir, prolongar el tiempo hasta que estas sean archivadas o aparezca un decreto favorable como el recientemente promulgado.