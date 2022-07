Er Conde del Guácharo soltó la lengua y confesó quiénes lo traicionaron

Er Conde del Guácharo está preparando el terreno para las próximas elecciones presidenciales.

En las últimas horas el controversial humorista y empresario venezolano, Bejamín Rauseo, mejor conocido en los medios de comunicación como ‘’Er Conde del Guácharo’’, ofreció una entrevista para el espacio del periodista criollo, Luis Olavarrieta en su canal oficial en la plataforma de YouTube, en donde reveló algunas malas pasadas que vivió durante su candidatura a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2006.

El encuentro arrancó con el criollo, narrando sus impresiones sobre el país y su carrera como humorista en más de 20 años que lleva en el medio.

En este punto, Er Conde no dudó en comentar lo mal que vivió su candidatura a las presidenciales del 2006, pues su retiro de la misma fue gracias al equipo que lo manejaba en el partido ‘’Piedra’’: ‘’Los que me descalificaron… No quiero decir nombre en este momento… Los mismos que me llamaron a mi, que me convencieron para que fuera candidato, fueron los mismos que tres meses después me dijeron ‘Ya tu no eres candidato, ahora es este’…’’.

Seguidamente comentó que en ese momento pasaban dos cosas con su imágen como candidato a la Presidencia de Venezuela, pues las personas sabían que Bejamín Rauseo se lanzaba pero tenían en su mente a su personaje humorístico de ‘’Er Conde del Guácharo’’. ‘’La gente me descalificó sin siquiera leer mi plan de gobierno’’.

‘’Yo respeto mucho las decisiones de esa gente. No le tengo rabia ni nada… Sino que me pintaron una cosa por conveniencia’’, explicó.

Er Conde del Guácharo confiesa la verdad sobre Maduro y «Venezuela se está arreglando»

El comediante venezolano, Er Conde del Guácharo, se sinceró sobre la situación del país y aprovechó de hacer una crítica al gobierno.

El comediante y empresario venezolano Benjamín Rausseo, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como, Er Conde, tuvo una reciente entrevista con el periodista criollo Luis Olavarrieta donde , recordando que una vez el comediante se postuló para las elecciones primarias de la oposición como político.

En este caso, el artista comentó que tras 37 años de carrera artística ha tenido la oportunidad de visitar toda Venezuela, agregando «Venezuela está pasando en este momento una gran autocomposición social porque las autoridades y el estado, no se han separado del gobierno, son un solo ente, entonces si la gente no tiene medicina ellos buscan la manera de organizarse, si no tienen agua hacen cooperativas y perforan un pozo, y así han ido solucionando, el venezolano va hacía una autocomposición social».

Además, dijo que este caso también lo sufren los empresarios venezolanos que intentan desarrollarse en el país, expresando que están siendo agredidos por tasas impositivas, multas, demasiados impuestos, concluyendo el gobierno ve a los empresarios como el enemigo, cuando solo buscan generar empleo.

Seguidamente, Er Conde habló sobre el rumor constante y polémica de que ‘Venezuela se está arreglando’, asimismo contó que este tema le hace mucho ruido en lo personal, objetando «Yo no creo que es que se está arreglando porque nos falta mucho para llegar a los niveles que cuando esto empezó, falta mucho, está dando pasitos pero no se están dando porque el estado da la oportunidad, sino porque el venezolano está reinventándose, es muy bueno reinventándose a las crisis».

Ahora bien, Benjamín agregó que son muchas las realidades que se viven en el país, pues no es la misma la situación en Caracas, a la de Maracaibo, o Valencia, expresando «Cada ciudad se convirtió como en planetas apartes, hay muchas necesidades en el interior, en Caracas no se nota tanto porque somos muchos» agregando que hay mucha inseguridad, necesidad y desempleo.

Finalmente envió una crítica-consejo al gobierno para mejorar las carencias actuales, explicando que «Si el gobierno (Maduro) se separa de la concha de ser estado y gobierno, y le da reglas claras a todos los venezolanos, bajar los impuestos, hay gobiernos que no entienden que a más alta tasa impositiva, mayor evasión».

