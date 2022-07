España | BLACKPINK pone fecha de estreno del videoclip de ‘Ready For Love’

Ya es oficial, el grupo surcoreano BLACKPINK sacará videoclip para su nueva canción Ready For Love. Esto ocurrió después de que el cuarteto musical interpretase esta canción por primera vez esta canción en el concierto que realizaron de manera virtual en el videojuego PUBG Mobile, un evento inédito para este videojuego y que bautizaron con el nombre de The Virtual.

El anuncio se produjo el pasado día 24 de julio, y las de Corea del Sur han confirmado que la canción y el videoclip verán la luz el día 29 de julio a las 13:00 horas (hora peninsular).

Además de interpretar este tema en el ya mencionado evento de PUBG Mobile, publicaron en redes sociales un cartel de la canción. De esta manera, hacían publicidad tanto al concierto virtual como al lanzamiento de su nuevo videoclip.

Este anuncio era bastante esperado por sus fans. Y es que en julio, YG Entertainment (empresa que representa a BLACKPINK) reconoció en un comunicado que el grupo conformado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa estaba en la fase final de grabación de su nuevo LP.

De esta manera, las intérpretes de How You Like That o Kill This Love han dado una verdadera alegría a todos sus seguidores, después de un largo tiempo sin lanzar disco.

Además, se debe resaltar la importancia que están cobrando los conciertos en videojuegos. Esta nueva manera de acercarse a los fans (instalada en especial desde el confinamiento) esta marcando tendencia y cada día son más los artistas que emplean este método como catapulta mediática.

El primero en emplear este método de manera exitosa fue el rapero estadounidense Travis Scott, el cual canto en el videojuego Fortnite que tanto de moda se puso durante el tiempo que no pudimos salir de casa por la pandemia. Ariana Grande se unió más tarde a este club, cantando en directo para Fortnite también. Lil Nas X también quiso innovar y Roblox fue el videojuego que le brindo la oportunidad.